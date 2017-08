Düsseldorf (ots) - Wie groß der Druck bei Unternehmen ist, sieht man oft an der Höhe der Rabatte: Spätestens als die Baumarktkette Praktiker nahezu dauerhaft "20 Prozent auf alles - außer Tiernahrung" gewährte, ahnte man, dass die Insolvenz naht. Die ist zwar bei den milliardenschweren deutschen Autobauern (glücklicherweise) in weiter Ferne. Doch Prämien von bis zu 10.000 Euro, wie sie VW jetzt anbietet, zeigen das Dilemma der Branche: In den Modellpaletten fehlen überzeugende umweltfreundliche Elektro-Alternativen, also müssen nun auf Gedeih und Verderb die für die Abgasbilanz benötigten Diesel-Autos in den Markt gebracht werden. Dabei hilft auch sprachliche Schönfärberei: Die maximale Summe der "Umweltprämie" von VW gibt es ausgerechnet für den Geländewagen Touareg. Beim Diesel-Gipfel hatten die Hersteller teure Nachrüstungen von Alt-Fahrzeugen abgelehnt, nun zahlen sie hohe Prämien an Neuwagenkäufer. Dass sie Kunden früher Diesel-Fahrzeuge mit großen Versprechungen verkauft haben, ist offenbar egal - sollen die doch ein neues Auto kaufen. Das ist zynisch.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621