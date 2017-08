Stuttgart (ots) - Die Qualität der Lebensmittel ist heute in vielerlei Hinsicht höher als in früheren Zeiten, als zum Beispiel gravierende Hygienemängel weit häufiger vorgekommen sind. Auch die Belastung mit Pflanzenschutzmittelrückständen ist seit Jahren rückläufig. Zudem funktioniert die Information der Verbraucher im Fall des Falles - mal abgesehen von der Schlamperei in Belgien - mittlerweile recht gut. Jeder kann via Internet schnell erfahren, welche Produkte bedenklich sind. Wenn Menschen in den Industrieländern heute durch Lebensmittel zu Schaden kommen, dann vor allem durch Über- und Fehlernährung.



