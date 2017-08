INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), ein führender europäischer Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen für Colocation, und Sify Technologies Limited (NASDAQ: SIFY), ein indischer und global agierender Marktführer auf dem Gebiet von IT-Dienstleistungen für Telekommunikations- und Datencenter-Anwendungen, meldeten heute, dass Sify einen Netzwerk-Zugangspunkt (Point of Presence, PoP) am MRS1-Datencenter in Marseille (Frankreich) eingerichtet hat.

Mit der Expansion seines Netzwerks auf Marseille stärkt Sify seine Fähigkeit, seinen mehr als 9000 Firmenkunden auf dem indischen Subkontinent internationale Dienste zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann Sify jetzt Verbindungen für seine Großhandelspartner anbieten, die auf der Suche nach modernsten Lösungen sind, um Indien von Marseille dem Europa-Gateway nach Asien sowie vom Nahen Osten und von Afrika aus zu erreichen.

"Da vier Seekabel aus Indien direkt in Marseille anlanden, war dies der logische Standort für die Erweiterung unserer Netzwerkpräsenz", saget Mark Ryder, Managing Director Europe bei Sify. "Die große und weiter wachsende Gemeinde der Netzbetreiber und Content-Anbieter, die in Marseille als Partner verfügbar sind, versetzt uns schneller in die Lage, dem wachsenden Bedarf unserer Kunden Rechnung zu tragen."

"Sify wird unseren Kunden effektive Lösungen zur Verfügung stellen, mit denen sich das steigende Volumen der zwischen Europa und Indien ausgetauschten Inhalte effizient bewältigen lässt", sagte Mike Hollands, Director of Market Development and Strategy bei Interxion. "Die Anbindung von Sify an 1500 Städte und 45 Datencenter in Indien über eine gemeinsame Daten-Telekommunikationsinfrastruktur ist für die bestehende Interessengemeinschaft an unserem Standort Marseille von sehr hohem Nutzen."

Hinweis für die Redaktion:

Interxion Marseille ist das europäische Telekommunikations-Gateway zu Indien, Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Mit 13 Seekabelsystemen, die aus diesen Regionen kommen und in Marseille enden, ist diese Stadt zu einem schnell wachsenden Interconnection Hub geworden. Inzwischen nutzen 120 internationale und nationale Netzwerkdienstleister, vier Internet-Knotenpunkte und führende Cloud- und Content-Provider Interxion Marseille, um Internet-Datenverkehrsströme zu koppeln und Inhalte miteinander auszutauschen.

Über Interxion

Interxion (NYSE: INXN) ist ein führender europäischer Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen für Colocation, der über insgesamt 45 Rechenzentren in 11 europäischen Ländern ein breites Kundenspektrum bedient. Die energieeffizienten Interxion-Rechenzentren sind in einem standardisierten Design aufgebaut und bieten den Kunden umfassende Sicherheit und Verfügbarkeit für ihre geschäftskritischen Anwendungen.

Durch den Zugang zu mehr als 600 Connectivity-Anbietern, 21 europäischen Internetaustauschknoten und den meisten führenden Cloud- und Media-Plattformen an seinen Standorten hat Interxion Connectivity-, Cloud-, Content- und Finance-Hubs geschaffen, welche die Etablierung von Ökosystemen für Branchen-Cluster nachhaltig fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.interxion.com.

Über Sify Technologies

Sify Technologies Limited (NASDAQ NM: SIFY) ist ein anerkannter und global agierender ICT-Marktführer auf dem Gebiet von IT-Dienstleistungen für Telekommunikations- und Datencenter-Anwendungen. Unter den sehr wenigen Enterprise-Class-Playern in Indien ist Sify heute in 1500 Städten in Indien, Nordamerika, Großbritannien und Singapur präsent.

Mehr als 9000 Unternehmen bedienen sich der Sify-IT-Dienstleistungen, deren Mittelpunkt die Datencenter- und Cloud-Plattform ist und die über das größte MPLS-Netzwerk Indiens miteinander verbunden sind. Als Anbieter von wirklich konvergenten ICT-Lösungen und -Dienstleistungen ist Sify der bevorzugte IT-Servicepartner mit einem umfassenden Service-Portfolio, das von Telekommunikations-Connectivity-Diensten bis zu Datencenter-Transformationsdiensten zusammen mit Anwendungs- und Sicherheitsdiensten reicht, die über dieselbe Infrastruktur bereitgestellt werden.

Sify, Sify Technologies und www.sifycorp.com sind eingetragene Marken von Sify Technologies Limited.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170808006586/de/

Contacts:

March Communications

Samantha Bell, +1 617-960-8896

interxion@marchcomms.com