BAI gab die Finalisten für die BAI Global Innovation Awards, ein renommiertes Preisprogramm, das Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche feiert, bekannt. Die Gewinner werden vom 4.-5. Oktober in BAI Beacon in Atlanta verkündet.

Die BAI Global Innovation Awards würdigen Branchenführer, die die Branche verändern und sich positiv auf Profitabilität, Effizienz und Kundenerfahrung auswirken. Seit 2011 ist die Global Innovation Awards von BAI von zwei auf 10 Kategorien und drei Sonderpreise gewachsen, die herausragende Leistungen in den primären Awards-Kategorien anerkennen. Die Nominierungen werden vom Innovation Circle Judging Panel (Innovationskreis-Jury), einer weltweiten Liste von Führungskräften, bewertet, die jeden Antrag sorgfältig abwägen, um die klügsten der innovativen Angebote auf der Grundlage der Originalität und der Auswirkungen auf die Verbraucher und die Industrie zu bestimmen.

Die Finalisten der BAI Global Innovation Awards 2017 sind:

Produkt- und Dienstleistungsinnovation • Bank Millennium S.A. • Emirates NBD Bank • MaxMyInterest.com • Metromile Kanal-Innovation • Alior Bank • CaixaBank • Emirates NBD Bank • HDFC Bank Limited Innovation im Bereich Zahlungen und Wallets • B2B Pay • Standard Bank Group (auch als Stanbic Bank bekannt) • Transaction Analysts (Indien) Pvt. Ltd Innovation mit gesellschaftlicher und gemeinschaftlicher Auswirkung • EasyEquities • HDFC Bank Limited • Neyber • Taqanu Innovation im Bereich Marketing • CaixaBank • Emirates NBD Bank • Yapi Kredi Innovation im Bereich Humankapital • Alior Bank • First National Bank (FNB) • Intesa Sanpaolo • Yapi Kredi Innovation im Bereich Benutzererfahrung • Bank Millennium S.A. • Yapi Kredi • Yapi Kredi Interne Prozessinnovation • Bank of East Asia, Limited • DenizBank • Emirates NBD Bank • Yapi Kredi Innovativer Beschleuniger oder Inkubator • Emirates NBD Bank • Fidelity Information Services, LLC • Finnovating • Stone Chalk Bahnbrechende Zusammenarbeit im Bereich Finanzdienstleistungen • Bank Millennium S.A. und PKO-Bank Polski • ICICI Bank und Emirates NBD Bank • ID Analytics • SpringFour, Inc. und U.S. Bank

Darüber hinaus werden alle Nominierten für die Outstanding Achievement Awards von BAI berücksichtigt. Die Finalisten sind:

Bahnbrechende Innovation im Bereich Finanzdienstleistungen • MaxMyInterest.com • Metromile • Taqanu Bahnbrechende Banklösungen für Geschäftskunden • B2B Pay • BankSight, Inc • DigiVation Digital Solutions Pvt Ltd Die innovativste Finanzdienstleistungsorganisation des Jahres • CaixaBank • Emirates NBD Bank • Yapi Kredi

Über BAI

Als gemeinnützige, unabhängige Organisation bietet BAI die umsetzbarsten Erkenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und ermöglicht es Führungskräften, jeden Tag intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. BAI engagiert sich für vertrauenswürdige Informationen und leistungsstarke Tools, die Führungskräften die Klarheit und das Vertrauen zur Verfügung stellen, um positiven Wandel zu fördern und die Finanzdienstleistungsindustrie voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.bai.org.

