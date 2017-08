Kaum hat US-Präsident Donald Trump harte UN-Sanktionen gegen Nordkorea durchgesetzt, rührt er wieder die Kriegstrommel. Nordkorea antwortet prompt - mit einer Drohung, US-Basen auf der Insel Guam anzugreifen.

US-Präsident Donald Trump braucht kein Handy, um mit einem Tweet die Welt in Aufregung zu versetzen. Laufende Kameras reichen. Am Rande eines Treffens über die Drogenepidemie in den USA schürte er mit einer martialischen Drohung erneut Spekulationen, dass die USA Nordkorea angreifen könnten.

"Nordkorea sollte den Vereinigten Staaten besser nicht weiter drohen", sagte Trump mit verschränkten Armen in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey, wo er sich für einen Arbeitsurlaub aufhält. "Oder sie werden mit Feuer und Wut bekämpft, wie die Welt es noch nicht gesehen hat." Dabei machte er den Eindruck, dass seine Erklärung keineswegs einer plötzlichen Laune entsprang, sondern vorbereitet war.

Die Antwort Nordkoreas ließ nicht lange auf sich warten. Und es war nicht zu erkennen, dass Trump Nordkoreas Führer Kim Jong Un eingeschüchtert hätte. Die Militärs prüften "sorgfältig einen Einsatzplan", mit Mittel- und Langstreckenraketen auf die Insel Guam mit ihrer großen US-Militärbasis zu feuern, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Damit will der Norden auf Patrouillenflüge von US-Bombern über Korea reagieren, die die KCNA als "rücksichtslose militärische Provokation" brandmarkte.

Warum Trump - kurz nachdem neue harte Sanktionen von den Vereinten Nationen beschlossen wurden - mit Krieg droht, ist offen für Interpretation. Immerhin sind die Strafen "bei weitem Trumps größter außenpolitischer Sieg in den ersten 200 Tagen seiner Amtszeit", meint Ian Bremmer, Chef des Risikoberaters Eurasia Group. Doch es muss kein Zufall sein. Schließlich traf Trumps Warnung mit Medienberichten zusammen, nach denen das Atombombenprogramm Nordkoreas deutlich weiter fortgeschritten ist als bisher angenommen.

Nach einem Bericht der "Washington Post" kam der militärische Geheimdienst DIA im Juli zu dem Schluss, ...

