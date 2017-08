GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Die Kommunen in Deutschland haben erneut einen Milliarden-Überschuss erwirtschaft. Der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung bezeichnet 2016 mit einem Plus von 4,5 Milliarden Euro sogar als bestes Jahr seit 2008. Vor allem Kommunen in Süddeutschland verzeichneten Überschüsse.

Aber nicht für alle Städte, Kreise und Gemeinden fiel die Bilanz positiv aus. Jede fünfte Kommune stecke in der Dauerkrise. "Die Schere zwischen den armen und reichen Kommunen öffnet sich", sagte die Kommunalexpertin der Bertelsmann Stiftung, Kirsten Witte, am Mittwoch in Gütersloh.

Die Stiftung rät bedrängten Kommunen zum Handeln. "Angesichts der guten konjunkturellen Rahmenbedingungen ist die Zeit günstig, über eine große Lösung der Kassenkredite nachzudenken."

Datenbasis für den Finanzreport sind amtliche Statistiken aller 398 kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland. Der Report entsteht in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung./wd/DP/zb

