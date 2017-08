MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" über den deutschen Bundestagswahlkampf:

"Der Wahlkampf beginnt und beginnt einfach nicht; er beginnt allenfalls unter Absingen schmutziger Lieder auf Landesebene, in Niedersachsen, wo nun am 15. Oktober gewählt wird. Auf Bundesebene ist der Wahlkampf nicht heiß und nicht kalt; er ist nicht einmal lau; er ist gar nichts. Es ist der wohl sonderbarste Wahlkampf in der Geschichte der Republik. Dieser Wahlkampf ist die Windstille zwischen den Legislaturperioden. ...Der wahre Wahlkampf beginnt diesmal erst dann, wenn er eigentlich geendet hat, am 24. September. Nach der Bundestagswahl beginnt der Kampf um die Zeit nach Merkel - um die Zukunft der CDU und um die Zukunft der SPD."/be/DP/tos

