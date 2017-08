DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über die politische Lage in Venezuela:

"Das Regime zieht jetzt die Schrauben weiter an. Unterstützt wird es durch die Expertise von Kubas Geheimdienst, der 60 Jahre Erfahrung angesammelt hat, wie man ein Volk trotz Mangelversorgung und Armut in Schach hält. Eine Lösung des Konflikts können nur die Venezolaner selbst finden. Die Opposition muss sich verbünden: Mit den vom Linksregime enttäuschten und den Abtrünnigen im Militär. Das ist kompliziert. Denn die Fronten verhärten sich: Die Resistencia, die Straßenkämpfer der Opposition, drohen sich zu bewaffnen und unkontrollierbar zu werden. Die Colectivos, Milizen der Regierung, sind bereits bis an die Zähne bewaffnet und agieren zunehmend auf eigene Faust. Venezuela ist auf dem Weg in den Bürgerkrieg. Es liegt nun ausschließlich an den Venezolanern, das doch noch zu verhindern."/be/DP/tos

