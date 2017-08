neue verpackung: Herr Brandl, ist das Verpackungsgesetz ein Tiger oder ein zahnloser Bettvorleger - Michael Brandl: Das Gesetz ist viel besser als gar nichts. Das Klagelied der verpassten Chancen wird gerne mit ökologischen Argumenten angestimmt - von fehlenden Impulsen für den Klimaschutz ist da oft die Rede. Dahinter stecken in der Regel handfeste wirtschaftliche Interessen. Insofern ist es schade, dass am Streit über Zuständigkeiten eine bundesweit einheitliche Wertstofferfassung vorerst gescheitert ist. Verwertbare Gebrauchsgegenstände landen in den meisten Kommunen im Abfall oder in der privat finanzierten Verpackungsentsorgung. Das sollte auf Dauer nicht so bleiben. Es gibt keinen Grund, einen alten Plastikeimer rechtlich und finanziell anders zu behandeln als eine Verpackung aus dem gleichen Material. Beides landet am Ende in den gleichen Recyclinganlagen.

neue verpackung: Wäre es besser, der Bundesrat hätte das Gesetz gestoppt? Michael Brandl: Das wäre fatal gewesen. Mehr Recycling ist möglich, da sind sich alle einig. Es musste jetzt etwas passieren und nicht erst, wenn irgendwann die politische Konstellation für den großen Wurf passt. Die Wirtschaft braucht Planungssicherheit. Ohne höhere Recyclingquoten wird niemand in neue Sortier- und Verwertungsanlagen investieren. Und ohne das Gesetz ist eine faire Verteilung der Kosten auf alle Marktteilnehmer nicht möglich.

neue verpackung: Umweltverbände kritisieren die Recyclingquoten als nicht ehrgeizig genug … Michael Brandl: … Quoten müssen aber auch erreichbar sein. Das Gesetz sieht deutliche Steigerungen vor. Besonders bei Kunststoffen. Hier gibt es den größten Handlungsbedarf. Aufgrund der bislang niedrigen Quote von 36 Prozent gab es für die Kunststoffbranche bislang keinen Anreiz, mehr zu tun. Jetzt liegt die Latte bei 63 Prozent. Um das zu schaffen, sind erhebliche Anstrengungen bei Sortierung, Verwertung und bei der Entwicklung neuer Absatzmärkte für Recyclate notwendig. Und vor allem: Das Verpackungs-Design ...

