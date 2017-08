Weltweit verbergen Konzerne rekordhohe Risiken aus Übernahmen in ihren Büchern, noch nie steckte so viel Luft in den Büchern der Dax-Konzerne. Unser exklusiver Bilanzcheck der Uni St. Gallen zeigt die größten Gefahren.

Als Wulf Bernotat seinen Rückzug bekannt gab, sparte er nicht mit lobenden Worten - für sich selbst. Der Konzern E.On, dem er lange Jahre vorstehen durfte, habe sich zu einem wettbewerbsmächtigen Energieversorger entwickelt, gut gerüstet für alles Kommende. Und schön habe er ihn wachsen lassen, durch Zukäufe in Spanien, Italien, Frankreich oder Russland.

Zwar liegt das Eigenlob nun acht Jahre zurück. Doch erst heute können Investoren bewerten, was an den wohlklingenden Worten dran war, was aus den von Bernotats großzügig eingekauften Firmen so geworden ist, in Spanien, Italien, Frankreich, Russland.

Es ist ein Trümmerhaufen. 16 Milliarden Euro Verlust wies E.On 2016 aus, ein deutscher Rekord in Rot. Bescheidene 1,3 Milliarden Euro, erschreckend niedrige zwei Prozent der Bilanzsumme, macht das Eigenkapital des Versorgers heute noch aus. Bernotat-Nachfolger Johannes Teyssen nannte die üble 2016er-Bilanz die letzte, die durch "Lasten der Vergangenheit" geprägt sei - ein kaum verklausulierter Vorwurf an seinen Vorgänger.

Natürlich spielte dabei auch eine Rolle, dass E.On sich auf dem zunächst verschobenen Atomausstieg ausruhte. Zu den Lasten der Vergangenheit gehören aber vor allem gewaltige Wertminderungen auf die zusammengekauften Unternehmen. Allein 2015 summierten sich diese Abschreibungen auf 4,8 Milliarden Euro (siehe unten).

Die Hybris der Manager

E.On ist trotz der hohen Abwertungen weiter in Gefahr - so wie viele andere Unternehmen auch. Denn der globale Boom bei Fusionen und Übernahmen schlägt sich weltweit massiv in den Unternehmensbilanzen nieder. Insgesamt rund sieben Billionen Dollar weltweit haben Unternehmen bei Übernahmen an Prämien bezahlt. Diese Prämien, faktisch Aufschläge auf den eigentlichen Wert des Vermögens der übernommenen Unternehmen, werden als "Geschäfts- und Firmenwert", kurz: "Goodwill", in den Bilanzen verbucht. Weil Abschreibungen auf den Wert zugekaufter Unternehmen die Gewinne drücken, zögern die Manager Korrekturen hinaus. Daher die gewaltige stille Last von 7000 Milliarden Dollar weltweit. Bei den Dax-Werten addieren sich die Luftpositionen auf 267 Milliarden Dollar. Anleger, die nicht von Milliardenabwertungen überrascht werden wollen, sollten die Risiken und die bisherigen Abschreibungen kennen (siehe Tabelle unten).

Dass es so weit kommen konnte, ist vor allem der Hybris der Manager geschuldet. Von Managern wie Bernotat, der E.On in der globalen Liga der Energiekonzerne ganz weit nach vorn bringen wollte, vor allem mit Zukäufen.

Dass E.On dabei nicht nur Perlen erwarb, blieb lange im Verborgenen. Bernotats Finanzexperten konnten sich eine Regel-Lockerung zunutze machen, die 2004 eingeführt worden war. Sie betrifft den besagten Goodwill, die wohl brisanteste, weil für Außenstehende nur schwer zu beurteilende Position innerhalb einer Bilanz.

Der Goodwill entsteht so: Kauft ein Unternehmen einen Konkurrenten oder eine neue Tochter, dann ist das Management verpflichtet, das Vermögen der Neuerwerbung rechnerisch zu zerlegen. Lizenzen, der Fuhrpark, Immobilien, Kundenbeziehungen oder Patente - jede Position bewerten die Buchhalter neu. Sind die Gegenwerte aller Posten ermittelt, werden diese addiert und mit dem Kaufpreis verglichen. Lag der Übernahmepreis oberhalb der neu ermittelten Werte, dann wandert die positive Differenz als Goodwill oder Firmenwert auf die Vermögensseite der Bilanz. Ergibt die Addition, dass der Käufer weniger bezahlt hat, als das Vermögen der Tochter bilanziell wert ist, entsteht ein Badwill. In der Praxis ist der eher selten: Manager, die eine Firma haben wollen, neigen dazu, zu viel zu bezahlen.

Der Goodwill soll zum Beispiel künftige Synergieeffekte widerspiegeln - Einsparungen im Einkauf oder der Verwaltung etwa, so die Hoffnung. "Da der Goodwill aber einen zweifelhaften Wert hat, sollten Anleger ihn lieber gleich vom Eigenkapital abziehen", sagt Gerrit Brösel, Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre an der FernUniversität in Hagen.

Vorstände lieben das

Spätestens wenn Synergien, erwartete Mittelzuflüsse oder Umsatzzuwächse der neuen Beteiligung schwächer ausfallen als geplant, sollte der Goodwill abgewertet werden - so wie eine in die Jahre gekommene Maschine. Weil solche Abwertungen den Gewinn mindern und üblicherweise den Aktienkurs drücken, zögern viele Manager diese möglichst lange hinaus. Und werten dann alles auf einen Schlag ab.

So ...

