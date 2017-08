Die Stadt Berlin will mit ihrem neuen sogenannten "Toiletten-Konzept" Frauen zu gleichberechtigten Stehpinklern machen. Mit speziellen Urinalen. Unser Kolumnist ist ein Mann - und hat dazu eine Meinung.

Alles, was Menschen hilft, sich in ihrer Haut wohler zu fühlen, ist eine gute Idee, solange andere dadurch nicht unzumutbar benachteiligt werden. Ist es allerdings nur gut gemeint, dann sollte man es lassen. Gucken wir also mal.

Die als Zeichen für Gendergerechtigkeit genutzte Sternchen-Schreibweise ("Liebe Leser*innen") gehört nach meiner festen Überzeugung - wie schon an anderer Stelle ausgeführt - in die letzte Kategorie. Letztendlich fallen hier Schrift und Sprache auseinander. Man kann nicht mehr vorlesen, was da steht. Keiner kann das. Egal, welchem Gender man sich zuordnet. Stattdessen müssten wir uns beim Sprechen gendergerecht ausdrücken. Dann könnte man es auch schreiben und lesen ("Liebe Lesende").

Bei den Urinalen für Frauen geht es auf den ersten Blick auch um Gleichberechtigung. Und man könnte einwenden: Männer und Frauen sind anatomisch nun einmal verschieden. Dies hat nichts mit unseren Rechten zu tun. Manchmal macht es eben keinen Sinn, das Gleiche tun zu dürfen, wenn es keine Vorteile bringt. Ich persönlich kenne zum Beispiel keine Männer, die beklagen, beim Joggen ohne Sport-BH unterwegs sein zu müssen, weil der Handel keine solchen BHs für Männer vorhält.

Frauen wiederum nutzen das ihnen unbenommene Recht kaum aus, sich ihr Gesicht jeden Morgen nass zu rasieren.

Völlig unabhängig von allen Gerechtigkeitsdebatten wäre aber ein Urinal speziell für Frauen eine sehr gute Idee, wenn es das Leben vieler Frauen viel schöner machen würde, ohne anderen Frauen und auch Männern das Leben schwerer zu machen. Also: Wahrscheinlich würde Ihnen geschätzt 80 Prozent aller Reinigungskräfte bestätigen: Öffentliche Toiletten für Frauen sind ungleich stärker verschmutzt als die von Männern. Das liegt nicht am bösen Willen der Damen, sondern an dem wunderbar praktischen anatomischen Utensil der Männer, das den Frauen trotz aller Gleichberechtigung und der rasanten Fortschritte in der Genforschung wohl noch viele Jahrzehnte fehlen wird.

Das Problem ist: Wie Männer auch wollen Frauen sich zum Pinkeln nicht auf die nackte Klobrille öffentlicher Toiletten ...

