WANN:

Bewerber werden aufgefordert, frühzeitig ihre Beiträge einzureichen. Einreichungen werden bis zum 15. September entgegengenommen. Die ersten 200 Bewerber erhalten einen 200 US-Dollar-Frühbucherrabatt. Die Preisträger werden auf der CES in New York am 9. November bekannt gegeben und die Siegerprodukte werden auf der CES 2018 im Innovation Awards Showcase im venezianischen Ballsaal des "The Venetian" gezeigt.