windeln.de SE: windeln.de mit gutem Wachstum und verbesserter Profitabilität im zweiten Quartal

09.08.2017 / 07:00

- Zweites Quartal 2017 reflektiert strategischen Fokus auf internationales Wachstum, Profitabilitätsverbesserung in Deutschland und Umsetzung operativer Maßnahmen

- Umsatz Q2 in Höhe von 54,6 Mio. Euro (H1: 106,5 Mio. Euro); Anstieg um 21,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1: +15,8%)

- Wachstumstreiber China-Geschäft (Umsatz +42,6% in Q2 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und europäisches Auslandsgeschäft (+28,8%)

- Bereinigte EBIT-Marge in Q2 von -10,5% verbessert gegenüber Vorjahreszeitraum (-13,9%) und erstem Quartal 2017 (-14,0%)

- Negativer operativer Cash Flow von -6,0 Mio. Euro im zweiten Quartal reduziert nach -7,1 Mio. Euro im ersten Quartal 2017

München, 9. August 2017: windeln.de SE, einer der führenden Online-Händler für Baby und Kleinkinderprodukte in Europa und für Kunden in China, hat im zweiten Quartal 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 54,6 Mio. Euro erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung um 21,6% (Q2 2016: 44,9 Mio. Euro). Gleichzeitig konnte die Gruppe ihre Profitabilität auf Basis der bereinigten EBIT-Marge verbessern. Diese lag für das zweite Quartal 2017 bei -10,5% nach -13,9% im Vorjahreszeitraum.

China und europäisches Auslandsgeschäft mit starkem Wachstum, fortgesetzte Ertragsorientierung in der DACH-Region

In China wurden im zweiten Quartal 2017 27,3 Mio. Euro umgesetzt, was einem Anstieg von 42,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht (Q2 2016: 19,1 Mio. Euro). Nachdem im zweiten Quartal 2016 regulatorische Änderungen zu einem temporären Umsatzrückgang geführt hatten, überzeugt das China-Geschäft mittlerweile wieder durch kontinuierliches Wachstum.

Der Umsatz im europäischen Ausland setzte auch im zweiten Quartal 2017 sein in den Vorquartalen gezeigtes Wachstum fort und wies einen Umsatzbeitrag von 16,4 Mio. Euro und damit ein Wachstum von 28,8% gegenüber dem Vorjahr aus (Q2 2016: 12,7 Mio. Euro). Wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung ist die zunehmende Online-Marktdurchdringung in diesen Märkten.

In der DACH-Region waren die Umsätze im zweiten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um -16,1% rückläufig und beliefen sich auf 11,0 Mio. Euro. Dies steht im Zusammenhang mit der Fokussierung auf margenorientierte Marketingmaßnahmen und bewusste Reduzierung von Marketingausgaben.

"Das Geschäft im europäischen Ausland entwickelt sich weiterhin sehr erfreulich, sodass windeln.de zunehmend auf mehreren belastbaren Säulen steht. Für die stärkere Ertragsfokussierung des deutschen Geschäfts konnten wir seit Juli Mark Henkel, Gründer des Online-Zahlungsanbieters Paymill und zuvor bei McKinsey, als Leiter gewinnen", erklärt Konstantin Urban, Gründer und Vorstandsmitglied von windeln.de.

Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge

Die bereinigte EBIT Marge betrug im zweiten Quartal 2017 -10,5%, nach -14,0% im ersten Quartal 2017 und -13,9% im Vorjahresquartal.

Die Marketing- und Fulfilmentkosten konnten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 sowie im Verhältnis zum ersten Quartal 2017 jeweils reduziert werden. Die für die Unternehmenssteuerung wichtige Kennzahl des operativen Deckungsbeitrags (Differenz aus Rohertrag und Aufwendungen für Marketing und Fulfilment) entwickelte sich entsprechend positiv und lag im zweiten Quartal 2017, bezogen auf den Konzernumsatz, bei 6,4% (Q2 2016: 3,4%). Der Anteil der sonstigen Vertriebs- und Verwaltungskosten am Konzernumsatz belief sich im zweiten Quartal des Jahres auf 16,9% (Q2 2016: 17,3%). Hier verzeichnete windeln.de auf Quartalsbasis einen temporären Anstieg der Kosten gegenüber dem ersten Quartal mit 15,8% im Verhältnis zum Konzernumsatz aufgrund der Belastungen im Rahmen der Vorbereitung der Integration für Bebitus und anderen Maßnahmen zu Verbesserung der operativen Effizienz.

Alexander Brand, Gründer und Vorstandsmitglied von windeln.de, kommentiert: "Eine nachhaltig profitable Entwicklung steht für uns weiterhin an erster Stelle. Daher treiben wir aktuell insbesondere die Integration von Bebitus und die Planungen für den Umzug unseres zentralen Warenlagers von Berlin nach Osteuropa voran."

Das bereinigte EBIT im Segment German Shop, welches die Aktivitäten für China und den deutschen Markt umfasst, lag im zweiten Quartal 2017 bei einer Marge von 3,1% und dabei deutlich über dem Vorjahr (Q2 2016: 0,3%) und auch dem ersten Quartal 2017 (Q1 2017: -3,3%). Entscheidend hierzu beigetragen hat das starke China Geschäft und die bereits im ersten Quartal 2017 begonnene Fokussierung auf Profitabilität in der deutschsprachigen Region.

Das bereinigte EBIT im Segment International Shops, das die Aktivitäten im europäischen Ausland (Feedo, Bebitus, pannolini.it und windeln.ch) umfasst, lag im zweiten Quartal 2017 bei einer Marge von -15,5% und damit deutlich über dem Vorjahr (Q2 2016: -22,2%).

Reduzierter Cash Outflow

Zum 30. Juni 2017 lag das Nettoumlaufvermögen bei ca. 4,3 Mio. Euro nach ca. 6,7 Mio. Euro zum Stichtag 31. März 2017. Die Verbesserung ist auf eine Reduktion des Lagerbestandes sowie einen höheren Bestand an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Der operative Cash Flow war mit -6,0 Mio. Euro niedriger als im ersten Quartal (-7,1 Mio. Euro). Die liquiden Mittel (inkl. Termingelder und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung) der windeln.de Gruppe beliefen sich zum Ende des ersten Halbjahres 2017 auf 42 Mio. Euro.

CFO und Vorstandsmitglied Dr. Nikolaus Weinberger: "Die Entwicklung im zweiten Quartal zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um im Laufe des Jahres 2019 den Break-even auf Basis des bereinigten EBITs zu erreichen. Die bisher umgesetzten Schritte zur Verbesserung der Kosten- und Margenpositionen zeigen nach und nach ihre Wirkung. Weitere Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung."

Ausgewählte Kennzahlen zum ersten Halbjahr 2017 sowie zum zweiten Quartal 2017 (ohne den aufgegebenen Geschäftsbereich Shopping Clubs)

Umsätze nach Regionen H1 2017 H1 2016 Q2 2017 Q2 2016

Umsatzerlöse (Mio. Euro) 106,5 91,9 54,6 44,9 DACH 24,3 27,3 11,0 13,1 China 50,9 40,9 27,3 19,1 Sonstiges Europa 31,3 23,7 16,4 12,7

Segmentberichterstattung H1 2017 H1 2016 Q2 2017 Q2 2016

Umsatzerlöse (Mio. Euro) 106,5 91,9 54,6 44,9 German Shop 72,0 66,0 36,6 31,2 International Shops 34,6 26,0 18,0 13,8 Deckungsbeitrag (Mio. Euro) 4,5 2,8 3,5 1,5 in % vom Umsatz 4,2% 3,1% 6,4% 3,4% Bereinigtes EBIT (Mio. Euro) -13,0 -12,7 -5,7 -6,3 in % vom Umsatz -12,2% -13,8% -10,5% -13,9% German Shop 0,0 -0,1 1,2 0,1 in % vom Umsatz 0,0% -0,2% 3,1% 0,3% International Shops -5,2 -6,0 -2,8 -3,1 in % vom Umsatz -14,9% -22,9% -15,5% -22,2%

Überleitung zu Konzern-EBIT -7,8 -6,6 -4,1 -3,3

Der Halbjahresbericht und die Präsentation für Analysten und Investoren sind auf der windeln.de Investor Relations Website verfügbar ( https://corporate.windeln.de/de/interim-reports-de).

Corporate Communications

Judith Buchholz Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 E-Mail: investor.relations@windeln.de

Über windeln.de

windeln.de ist der führende Online-Händler für Baby und Kleinkinderprodukte in Europa. Die windeln.de-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 10 europäischen Ländern zugeschnitten: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de.

windeln.de Shops: www.windeln.de, www.nakiki.de, www.windeln.ch, www.kindertraum.ch, www.toys.ch, www.pannolini.it, www.feedo.cz, www.feedo.sk, www.feedo.pl, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk

Sprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11

E-Mail: investor.relations@windeln.de

Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL110 WKN: WNDL11

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

