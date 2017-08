Obwohl Deutschland milliardenhohe Überschüsse macht, geht es vielen Städten und Gemeinden finanziell schlecht. Nur langsam oder gar nicht gelingt der Abbau von Schulden.

Ungeachtet milliardenschwerer Überschüsse im vergangenen Jahr steht die finanzielle Erholung vieler Kommunen in Deutschland einer Studie zufolge auf wackligen Beinen. Städte, Gemeinden und Kreise hätten 2016 zwar insgesamt ein Plus von 4,5 Milliarden Euro erreicht, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichen Studie der Bertelsmann-Stiftung. Zugleich öffne sich aber zwischen den finanzstarken Regionen in Baden-Württemberg und Bayern sowie den klammen Kommunen in Ost- und Teilen Westdeutschlands die Schere. "Den schwachen Kommunen gelingt kein Abbau ihrer Altschulden."

