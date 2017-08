The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB43K7 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB43L5 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB43M3 BAY.LDSBK.IS. 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSN6 DZ BANK CLN E.9344 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSP1 DZ BANK CLN E.9345 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSQ9 DZ BANK CLN E.9346 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSR7 DZ BANK CLN E.9347 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EQ2 LB.HESS.THR.CARRARA08G/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5ER0 LB.HESS.THR.CARRARA08H/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FL0 LB.HESS.THR.CARRARA08W/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA USL90608AB30 TOPAZ MARINE 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1622745203 CNRC CAPITALE 17/UND. FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1640820160 YINCHUAN TONG.CA.IN.17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1648248455 SHANDONG EN.AU. 17/20 BD01 BON USD N

CA 1EC XFRA GB00BF3ZNS54 VENATOR MATERIALS DL-,001 EQ00 EQU EUR N