The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0044004684 AARG. KT.BK 08-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1MLQ89 AAREAL BANK MTN S.163 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6FB5 BAY.LDSBK.IS.S.30584 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8909 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.190 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B5B3 DEKA IHS SERIE 7300 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0BXM7 DEKABANK DGZ IHS.S.7168 BD00 BON EUR N

CA XFRA US961214BV49 WESTPAC BKG 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1X3VK5 IKB DT.IND.BK.MTN 14/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0SW1 LB.HESS.THR.CARRARA11C/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3297 HSH NORDBANK IS 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH32D4 HSH NORDBANK ZS 38 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA NZIBDDT005C0 WORLD BK 12/17 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA SE0001811399 SWEDEN 06-17 1051 BD01 BON SEK N

CA XFRA US084664CB55 BERKSHIRE HATH.FIN. 14/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US565849AD85 MARATHON OIL 2017 BD01 BON USD N

CA 5F5A XFRA XS0633543508 FMS WERTMGMT MTN 11/17 BD01 BON SEK N

CA XFRA XS1275477930 BMW FIN. NV 15/17 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2K32 NORDLB 2PH.BD. 25/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA SE0003787985 KOMMUN.SVER. 11-17 BD02 BON SEK N

CA XFRA US172967HX28 CITIGROUP INC 2017 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US172967HY01 CITIGROUP INC. 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US90261XHC92 UBS (STAMFORD BR.) 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US92857WAY66 VODAFONE GRP 12/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0319826185 EIB EUR. INV.BK 07/17 MTN BD02 BON SEK N