FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.339 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.169 EUR

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.076 EUR

JZH XFRA US01861G1004 ALLIANCE HLDGS GROUP L.P. 0.618 EUR

NGLD XFRA US03485P3001 ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 0.203 EUR

1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.068 EUR