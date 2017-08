FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.144 EUR

WMT XFRA US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.432 EUR

SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.330 EUR

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.660 EUR

SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.068 EUR

RIOA XFRA US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 0.931 EUR

XWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.186 EUR

JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.034 EUR

LLD2 XFRA US5394391099 LLOYDS BKG ADR/4 LS -,25 0.044 EUR

LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.229 EUR

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.254 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

GS7A XFRA US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.420 EUR

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.406 EUR

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.025 EUR

GUIA XFRA US25243Q2057 DIAGEO PLC ADR/4 LS -,25 1.720 EUR

4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.051 EUR

CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.042 EUR

VC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.034 EUR

QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.127 EUR

BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.202 EUR

BCY2 XFRA US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25 0.044 EUR

BTQA XFRA US05577E1010 BT GROUP ADR/10 LS 1,15 0.576 EUR

BSU XFRA US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25 0.508 EUR

BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.279 EUR

ZEGA XFRA US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 0.381 EUR

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.085 EUR

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.093 EUR

AVFA XFRA US00756M4042 ADV. SEMICONDUCTOR ADR/5 0.195 EUR

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.400 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.093 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.254 EUR

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.055 EUR

68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A 0.144 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.169 EUR