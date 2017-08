FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TNTC XFRA NL0009739416 POSTNL N.V. EO -,08

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2

EN9 XFRA US2927641074 ENERNOC INC. DL-,001

DNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50

EA2 XFRA NO0010607781 EAM SOLAR ASA NK 10

XFRA US3144621022 FEMALE HEALTH CO. DL-,01