* Konzernumsatz wächst um 8,1% auf 233,4 Millionen Euro * EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bei 52,6% * Wettbewerbsvorsprung bei Besucherzahlen und Anzeigenbestand weiter gesteigert * Prognose für das Jahr 2017 bekräftigt

Berlin / München, 9. August 2017 - Die Scout24 AG ("Scout24" oder "die Gruppe"), der führende Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, hat ihre Umsatz- und Ertragskraft im ersten Halbjahr 2017 weiter gesteigert und dabei die eigenen Erwartungen voll erfüllt. Der Vorstand bekräftigt daher nochmals die Prognose für das Gesamtjahr 2017.

Gemäß dem untestierten, aber einer prüferischen Durchsicht unterzogenen, Konzernzwischenabschluss stieg der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2017 um 8,1% auf 233,4 Millionen Euro. Das Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich überproportional um 12,3% auf 122,8 Millionen Euro. Daraus resultierte eine EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 52,6%. Die Cash Contribution stieg weiter um 13,8% gegenüber der Vergleichsperiode und belegt das Potenzial der Gruppe, hohe Cashflows zu generieren. Erstmalig nach dem Börsengang und ein Jahr schneller als erwartet hat die Scout 24 AG im Juni 2017 mit einer Dividende in Höhe von 0,30 Euro pro Stammaktie ihre Aktionäre am großen finanziellen Erfolg der Gruppe beteiligt.

"Mit den vorgelegten Halbjahreszahlen haben wir erneut unsere Fähigkeit zur hohen Ertragskraft und Cashflow-Generierung unter Beweis gestellt. Besonders die dynamische Entwicklung bei AutoScout24 zeigt, dass wir gute Fortschritte in der Realisierung unserer Wachstumspotenziale machen. Wir sind auch über die Entwicklung bei ImmobilienScout24 sehr glücklich. Die Anzahl der Kernmakler blieb trotzt aktueller Marktbedingungen stabil. Das gute Ergebnis zusammen mit den kontinuierlichen Optimierungsmaßnahmen bereiten den Weg für das zweite Halbjahr vor, wo wir mit einer stärkeren Entwicklung rechnen. Wir sehen weitere signifikante Chancen, sowohl im Immobilien- als auch im Automobilbereich, die wir erschließen können. Das untermauert unsere Wachstumsgeschichte zusätzlich", sagt Greg Ellis, Vorstandsvorsitzender der Scout24 AG.

Finanzkennzahlen im Überblick

Einen ausführlichen Überblick über die Finanzkennzahlen des Konzerns für das erste Halbjahr und das zweite Quartal zum 30. Juni 2017 gibt die nachfolgende Tabelle:

(in Millionen Euro) Q2 Q2 +/- H1 H1 +/- 2017 2016 2017 2016 Außenumsätze 119,6 110,1 8,6% 233,4 215,9 8,1% IS24 74,5 71,1 4,8% 146,6 140,2 4,6% AS24 43,3 37,6 15,2- 83,7 72,7 15,1- % % EBITDA aus gewöhnlicher 66,4 57,2 16,0- 122,8 109,4 12,3- Geschäftstätigkeit1 % % IS24 46,9 45,5 3,1% 91,4 87,9 4,0% AS24 22,3 15,9 40,3- 39,6 29,8 32,9- % %

EBITDA-Marge aus gewöhnlicher 55,5% 52,0% 3,5p- 52,6% 50,7% 1,9p-

Geschäftstätigkeit p p IS24 63,1% 64,0% -0,9- 62,4% 62,7% -0,3- pp pp AS24 51,4% 42,3% 9,1p- 47,3% 41,0% 6,3p- p p EBITDA2 58,9 51,1 15,3- 112,1 99,7 12,4- % % IS24 43,7 40,2 8,7% 84,8 79,5 6,7% AS24 19,5 13,4 45,5- 34,8 26,0 33,8- % % Investitionen 5,3 4,7 10,6- 9,3 9,6 -3,1- % % Cash Contribution3 61,1 52,5 16,4- 113,6 99,8 13,8- % % Cash Conversion4 92% 92% 92% 91%

1 EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA bereinigt um nicht-operative und Sondereffekte; die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit eines Segments ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den externen Umsatzerlösen des jeweiligen Segments. 2 EBITDA wird definiert als Ergebnis vor Netto-Finanzierungsaufwand, Ertragsteuern, Abschreibungen, Wertberichtigungen und den Ergebnissen aus den Veräußerungen von Tochterunternehmen. 3 Cash Contribution ist definiert als EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vermindert um Investitionen. 4 Cash Conversion ist definiert als EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vermindert um Investitionen im Verhältnis zum EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit.

Der Halbjahresfinanzbericht, einschließlich des Konzernzwischenabschlusses und weiteren Informationen auf Segmentsebene, ist unter www.scout24.com/finanzberichte verfügbar.

Geschäftsentwicklung

Konzern

Wesentliche Wachstumstreiber im ersten Halbjahr 2017 waren eine steigende Kundenanzahl sowie eine kontinuierliche Penetration von Sichtbarkeitsprodukten bei AS24, eine verbesserte Zielgruppenansprache ("programmatic advertising") unserer Werbeangebote und das verbesserte Angebot von Dienstleistungen entlang des Immobilienverkaufs- bzw. Vermietungsprozesses, beides unter dem Dach des gruppenübergreifenden Bereiches Scout24 Media.

Das Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit des ersten Halbjahres 2017 stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 um 12,3% von 109,4 Millionen Euro auf 122,8 Millionen Euro. Dies entspricht einer um 1,9 Prozentpunkte verbesserten Marge von 52,6% (H1 2016: 50,7%), was eine starke Entwicklung im zweiten Quartal reflektiert. Das EBITDA des Konzerns im ersten Halbjahr 2017 nahm gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 um 12,4 Millionen Euro auf 112,1 Millionen Euro zu. Darin enthalten waren nicht-operative Kosten in Höhe von insgesamt 10,7 Millionen Euro (H1 2016: 9,6 Millionen Euro). Diese setzten sich im Wesentlichen aus Personalaufwand sowie Kosten im Rahmen im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten zusammen. Der Personalaufwand beinhaltet Aufwendungen im Zusammenhang mit Reorganisationsmaßnahmen und Personalaufwand aus anteilsbasierter Vergütung in Höhe von 2,2 Millionen Euro (H1 2016: 2,2 Millionen Euro) und aus leistungsbasierter Vergütung aus Kaufvertragsverpflichtungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro (H1 2016: 1,2 Millionen Euro). Das auf die Aktionäre der Muttergesellschaft entfallende Konzernergebnis für den Berichtszeitraum betrug 54,9 Millionen Euro (H1 2016: 29,7 Millionen Euro). Dies entspricht einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 0,51 Euro (H1 2016: 0,28 Euro).

Die Cash Contribution stieg im ersten Halbjahr 2017 um 13,8 Millionen Euro bzw. im zweiten Quartal 2017 um 8,6 Millionen Euro gegenüber dem jeweiligen Vergleichszeitraum 2016. Die Cash Conversion Rate, bezogen auf das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, lag im ersten Halbjahr 2017 stabil bei 92%. Die liquiden Mittel zum 30. Juni 2017 beliefen sich auf 62,7 Millionen Euro (31. Dezember 2016: 43,4 Millionen Euro). Die Nettofinanzverbindlichkeiten (kurz- und langfristige Verbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) betrugen 614,7 Millionen Euro im Vergleich zu 633,9 Millionen Euro zum 31. Dezember 2016. Der Verschuldungsgrad (Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit der letzten zwölf Monate) sank auf 2,58:1 (31. Dezember 2016: 2,82:1).

Auch die segmentspezifischen Leistungsindikatoren Anzeigenbestand und Besucherzahlen haben sich im ersten Halbjahr 2017 gut entwickelt. Der Wettbewerbsvorsprung hinsichtlich Anzahl Anzeigen ist für beide Plattformen gestiegen und die Gesamtzahl der Besuche ("Sessions") hat die Rekordanzahl aus dem ersten Halbjahr 2016 sogar leicht übertroffen (H1 2017: 161 Millionen Sessions, H1 2016: 156 Million Sessions). Die Gesamtzahl der Besuche über mobile Endgeräte ist von 63% (H1 2016) auf 70% (H1 2017) gestiegen, was den Einsatz der Gruppe für die kontinuierliche Verbesserung der Nutzererfahrung im Zusammenhang mit der "mobile-first"-Strategie

widerspiegelt. ImmobilienScout24 (IS24) (in Millionen Euro) Q2 Q2 % H1 H1 % 2017 2016 Ände- 2017 2016 Ände- rung rung Umsatzerlöse von Kernmaklern 39,4 38,8 1,5% 78,7 77,9 1,0% (Deutschland) Umsatzerlöse von sonstigen 9,5 8,9 6,7% 17,9 17,4 2,9% Maklern Sonstige Umsatzerlöse 25,5 23,4 9,0% 50,0 44,9 11,4% Außenumsätze gesamt 74,5 71,1 4,8% 146,6 140,2 4,6% EBITDA aus gewöhnlicher 46,9 45,5 3,1% 91,4 87,9 4,0% Geschäftstätigkeit EBITDA-Marge aus gewöhnlicher 63,1- 64,0- -0,9pp 62,4% 62,7% -0,3pp Geschäftstätigkeit % % EBITDA 43,7 40,2 8,7% 84,8 79,5 6,7% Investitionen 2,8 2,6 7,7% 5,3 5,2 1,9%

Die Umsatzerlöse von Kernmaklern nahmen im ersten Halbjahr 2017 um 1,0% auf 78,7 Millionen Euro (H1 2016: 77,9 Millionen Euro) zu. Dabei wurde die im Vergleich zum Halbjahr 2016 zurückgegangene Anzahl an Kernmaklern durch den Anstieg des ARPU (durchschnittlicher Umsatz je Kernmakler) um 8,3% auf 761 Euro (H1 2016: 703 Euro) ausgeglichen. Mit 17.046 Kernmaklern blieb die Anzahl an Kernmakler im Vergleich zu März 2017 (17.041 Kernmakler) weitestgehend stabil, und verringerte sich um 3,2% gegenüber Juni 2016 im Wesentlichen aufgrund von Geschäftsaufgaben. Ohne Berücksichtigung von Maklern, die aufgrund von Geschäftsaufgaben den Markt verlassen haben, ist im zweiten Quartal 2017 die Anzahl der Kernmakler im Vergleich zum ersten Quartal 2017 angestiegen. Treiber hierfür waren ein Rekordtief bei der Kundenabwanderungsraten und ein solider Anstieg der Kundenrückgewinnungsrate. Die Umsatzerlöse von sonstigen Maklern stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,9%, hauptsächlich durch die dynamisch wachsenden Umsatzerlöse der Immobilienportale in Österreich. Sonstige Umsatzerlöse verbesserten sich im ersten Halbjahr 2017 um 11,4% auf 50,0 Millionen Euro (H1 2016: 44,9 Millionen Euro). Dies ist hauptsächlich auf die Initiativen im Bereich Dienstleistungen entlang des gesamten Immobilienverkaufs- bzw. Vermietungsprozesses, unter dem Dach der die konzernweiten Funktion Scout24 Media, zurückzuführen.

IS24 konnte seinen Marktanteil im ersten Halbjahr 2017 weiter ausbauen und seinen Wettbewerbsvorsprung sowohl beim Anzeigenmarktanteil als auch bei Besucherzahlen und Nutzeraktivität weiter steigern, trotz der Marktenwicklung in Richtung leicht niedrigerer Anzeigenzahlen.

AutoScout24 (AS24)

(in Millionen Euro) Q2 Q2 % H1 H1 % 2017 2016 Ände- 2017 2016 Ände- rung rung Umsatzerlöse von Kernhändlern 16,2 13,5 20,0% 32,1 26,7 20,2% (Deutschland) Umsatzerlöse von Kernhändlern 14,5 12,6 15,1% 27,9 23,5 18,7% (Benelux/Italien) Umsatzerlöse von anderen 3,6 3,4 5,9% 7,0 6,7 4,5% Händlern Sonstige Umsatzerlöse 9,0 8,2 9,8% 16,6 15,8 5,1% Außenumsätze gesamt 43,3 37,6 15,2% 83,7 72,7 15,1% EBITDA aus gewöhnlicher 22,3 15,9 40,3% 39,6 29,8 32,9% Geschäftstätigkeit EBITDA-Marge aus gewöhnlicher 51,4- 42,3- 9,1pp 47,3- 41,0- 6,3pp Geschäftstätigkeit % % % % EBITDA 19,5 13,4 45,5% 34,8 26,0 33,8% Investitionen 2,4 2,0 20,0% 3,6 4,3 -16,3%

Wie schon im ersten Quartal 2017 befand sich das Segment AS24 auch im ersten Halbjahr 2017 auf starkem Wachstumskurs. Hier stiegen die Außenumsätze gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 um 15,1%.

Die dynamische Entwicklung wird hauptsächlich durch den nachhaltigen Anstieg der Umsatzerlöse von Kernhändlern in Deutschland (20,2%) und in Benelux/Italien (18,7%) getragen. Beide profitieren von einem starken Wachstum des ARPU (durchschnittlicher Erlös pro Kernhändler) sowie insbesondere in Deutschland von einem Wachstum in der Anzahl der Kernhändler. Das Wachstum des ARPU lässt sich auf durchgeführte Preiserhöhungen und den steigenden Erfolg der Sichtbarkeitsprodukte zurückführen. Umsatzerlöse von anderen Händlern stiegen im Jahresvergleich um 4,5%, sonstige Umsatzerlöse um 5,1%.

Gemessen an der Zahl der Anzeigen ist AS24 weiterhin Marktführer in Belgien (inklusive Luxemburg), den Niederlanden und Italien. In Deutschland verzeichnete AS24 einen konstant hohen Anzeigenbestand von monatlich mehr als einer Million Anzeigen und arbeitet weiter daran, die Lücke zu seinem Wettbewerber zu schließen.

Ausblick

Scout24 hat das erste Halbjahr 2017 mit einem Umsatzwachstum von 8,1% und einer EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 52,6% erfolgreich abgeschlossen. Die im Rahmen der Prognose für das Geschäftsjahr 2017 formulierten Erwartungen, wie im Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht, wurden damit im ersten Halbjahr 2017 voll erfüllt.

Der Ausblick für den Online-Werbemarkt in Deutschland und Europa bleibt weiterhin positiv, da private Nutzer und Kunden immer stärker auf digitale Kommunikation setzen. Scout24 ist mit den marktführenden Plattformen, ImmobilienScout24 und AutoScout24 sowie mit den Aktivitäten im Bereich Dienstleistungen für Nutzer entlang beider Wertschöpfungsketten bestens positioniert, um von diesem fortschreitenden strukturellen Wandel zu profitieren.

Der Vorstand ist zuversichtlich, dass diese Dynamik auch im zweiten Halbjahr 2017 anhält und erwartet, dass die Konzernumsätze für das Geschäftsjahr 2017 im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen werden. Infolge der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells wird sich die Gesamtkostenbasis unterproportional zum Umsatz entwickeln. Der Vorstand geht daher davon aus, die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, bereinigt um saisonale Effekte, für das Geschäftsjahr 2017 um rund einen Prozentpunkt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 (50,8%) erhöhen zu können.

IS24 konnte im ersten Halbjahr 2017 ein Umsatzwachstum von 4,6% und eine EBIDTA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 62,4% verzeichnen und liegt damit im Rahmen der Erwartungen. Mit Ausblick auf das Gesamtjahr geht der Vorstand weiter davon aus, dass das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2017 stärker sein wird als im ersten Halbjahr 2017, was in einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für das Geschäftsjahr 2017 resultieren sollte. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll sich für das Gesamtjahr 2017 in leicht niedriger bis vergleichbarer Höhe wie im Geschäftsjahr 2016 (63,0%), aber mindestens bei 61,5% (versus 61,0%, wie bisher prognostiziert) bewegen.

Die Umsatzerlöse von AS24 sind im ersten Halbjahr 2017 um 15,1% gewachsen (Q2 2017: 15,2%). Auch für das zweite Halbjahr 2017 ist der Vorstand zuversichtlich, dass AS24 die Umsatzerlöse weiter steigern kann und erwartet somit für das Geschäftsjahr 2017 ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnerprozentbereich. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit lag im ersten Halbjahr 2017 bei 47,3%, ein Anstieg von fünf Prozentpunkten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 (42,3%). Dies untermauert die Erwartungen des Vorstands, dass die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auch im Geschäftsjahr 2017 um mindestens fünf Prozentpunkte zunehmen sollte.

Zudem geht der Vorstand davon aus, dass im Geschäftsjahr 2017 nicht-operative Kosten in Höhe von zirka 14,5 Millionen Euro anfallen werden und somit rund 4,5 Millionen Euro mehr als bisher prognostiziert, da nun Aufwendungen für Reorganisation in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro (zuvor 4,0 Millionen Euro) und 2,0 Millionen Euro im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten (zuvor nicht erwartet) anfallen werden. Weiterhin geht der Vorstand davon aus, dass sich die Investitionen etwa auf dem gleichen Niveau bewegen werden wie im Geschäftsjahr 2016, wie bisher prognostiziert.

Über Scout24

Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 und AutoScout24 in Deutschland und Europa inspirieren wir die Menschen zu ihren besten Entscheidungen, wenn es darum geht, ein Zuhause oder ein Auto zu finden. Mehr als 1.000 Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir stellen unsere Nutzer in den Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot für Wohnen und Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.scout24.com, auf unserem Corporate Blog und Tech Blog oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

