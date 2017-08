Symrise erneut mit branchenführendem organischen Wachstum im ersten Halbjahr 2017

Konzernzwischenbericht zum 1. Halbjahr 2017

* Umsatz steigt organisch deutlich um 5,2 % * EBITDA-Marge weiterhin auf hohem Niveau von 21,3 % * Anstieg des operativen Cashflows um 75 % * Ziele für 2017: Anhebung der Prognose für die EBITDA-Marge auf jetzt über 20 %

Die Symrise AG blieb in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf dynamischem Wachstumskurs. Der Konzern steigerte die Erlöse in allen Segmenten und Regionen und gehörte erneut zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 3,6 % auf 1.515,3 Mio. EUR (H1 2016: 1.462,5 Mio. EUR). Bereinigt um Portfolio- und Währungseffekte lag das organische Wachstum sogar bei 5,2 %. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 322,9 Mio. EUR und lag damit auf Vorjahresniveau. Mit einer EBITDA-Marge von 21,3 % bleibt Symrise weiterhin hochprofitabel. Vor dem Hintergrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung erhöht Symrise den Ausblick für seine EBITDA-Marge, die im Gesamtjahr nun bei über 20 % liegen soll.

"Das starke Wachstum resultiert aus unserer einzigartigen Aufstellung", sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. "Die gezielten und kontinuierlichen Investitionen in unsere Kompetenzen und Kapazitäten zahlen sich aus und bestätigen unsere Strategie. Mit der jüngsten Akquisition von Cobell stärken wir unsere Position im lukrativen britischen Getränkemarkt, der zusätzliches Umsatzpotential für unsere innovativen Anwendungen verspricht. Wir sind bestens aufgestellt, um der steigenden Nachfrage nach unseren Produkten gerecht zu werden und auch in der zweiten Jahreshälfte auf Wachstumskurs zu bleiben. Unsere Ziele bleiben unverändert: Wir wollen weiterhin zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche zählen und hochprofitabel wirtschaften."

Anhaltend hohe Nachfrage

Symrise steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 3,6 % auf 1.515,3 Mio. EUR (H1 2016: 1.462,5 Mio. EUR). Bereinigt um Portfolio- und Wechselkurseffekte lag das organische Wachstum der Gruppe bei 5,2 %, womit Symrise erneut zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche zählte. Zu dieser erfreulichen Entwicklung trugen alle Segmente und Regionen bei.

Starke Wachstumsimpulse kamen mit Blick auf die Regionen aus Lateinamerika und EAME, die in Berichtswährung um 12 % bzw. 4 % zulegten, gefolgt von Nordamerika mit einem Umsatzplus von 2 % und Asien/Pazifik mit 1 % Plus. Der in den Schwellenländern generierte Umsatzzuwachs lag im Berichtszeitraum bei 5 %. Diese Märkte trugen insgesamt 43 % zum Gesamtumsatz bei.

Symrise weiterhin mit hoher Ertragskraft

In den ersten sechs Monaten wirtschaftete Symrise weiterhin hochprofitabel. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 322,9 Mio. EUR (H1 2016 EBITDAN: 323,3 Mio. EUR). Vor allem aufgrund einer etwas schwächeren Nachfrage im Segment Scent & Care war die EBITDA-Marge leicht rückläufig. Sie lag mit 21,3 % nach 22,1 % im Vorjahr aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Periodenüberschuss des Konzerns betrug 141,8 Mio. EUR (H1 2016 normalisiert: 142,0 Mio. EUR); das Ergebnis je Aktie entsprach mit 1,09 EUR dem normalisierten Vorjahreswert.

Solide Finanzposition weiter ausgebaut

Der operative Cashflow stieg im Berichtszeitraum um 75 % auf 175,0 Mio. EUR (H1 2016: 100,0 Mio. EUR). Dieser Entwicklung lag neben der hohen Auslastung vor allem ein verbessertes Working Capital Management zugrunde. Das Verhältnis von Nettoverschuldung (inkl. Pensionsrückstellungen und ähnlicher Verpflichtungen) zu EBITDAN belief sich zum 30.06.2017 auf 3,1 (31.12.2016: 3,1). Mittelfristig soll es sich in einer Bandbreite von 2,0 bis 2,5 bewegen. Mit einer Eigenkapitalquote von 35 % ist Symrise finanziell solide aufgestellt.

Symrise nutzte das positive Marktumfeld im ersten Halbjahr, um im Juni 2017 eine Wandelanleihe in Höhe von 400 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 7 Jahren zu begeben. Die Transaktion zielte darauf ab, eine langfristige Refinanzierung über den Kapitalmarkt zu günstigen Konditionen zu sichern und die Investorenbasis weiter zu diversifizieren. Der erzielte Nettoerlös soll für die Rückführung von bestehenden Darlehens- und Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Gesellschaft verwendet werden.

Segment Scent & Care

Scent & Care erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten einen Umsatz von 638,2 Mio. EUR (H1 2016: 667,8 Mio. EUR). Dieser war aufgrund starker Vorjahreswerte und dem Verkauf der Industrieaktivitäten von Pinova Ende 2016 leicht rückläufig. Bereinigt um den Pinova-Portfolioeffekt betrug das organische Wachstum des Segments 1,1 %. Wachstumsimpulse kamen hierbei vor allem aus den Bereichen Feinparfümerie und Cosmetic Ingredients.

Die fehlenden Umsatzbeiträge der Pinova-Industriesparte und eine schwächere Nachfrage im Anwendungsbereich Beauty Care spiegelten sich im ersten Halbjahr auch im EBITDA wider. Nach einem normalisierten Vorjahreswert von 140,1 Mio. EUR erreichte das EBITDA im Berichtszeitraum 128,4 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge lag bei 20,1 % (H1 2016 normalisiert: 21,0 %).

Segment Flavor

Das Segment Flavor erzielte im Berichtszeitraum ein erfreuliches Umsatzplus von 7,2 % auf 554,8 Mio. EUR (H1 2016: 517,8 Mio. EUR) in Berichtswährung. Organisch lag das Wachstum, zu dem alle Anwendungsbereiche beitrugen, sogar bei 8,6 %. Ausschlaggebend waren die starke Nachfrage bei Süßwaren und Neugeschäfte bei Getränken. Auch würzige Anwendungen erfreuten sich einer erhöhten Auftragslage, insbesondere in Westeuropa und Nordafrika.

Das EBITDA des Segments stieg aufgrund erhöhter Nachfrage gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,6 % auf 123,0 Mio. EUR (H1 2016: 119,9 Mio. EUR), während sich die EBITDA-Marge auf sehr gute 22,2 % belief (H1 2016: 23,1 %). Im Rahmen ihrer Strategie des weiteren Portfolioausbaus unterzeichnete Symrise im Mai 2017 mit den Gesellschaftern der britischen Cobell Limited eine Kaufvereinbarung. Das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen Cobell ist Lieferant für natürliche Grundstoffe und Saftgrundlagen für die Getränkeindustrie in Großbritannien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresumsatz von rund 58 Mio. EUR. Die Akquisition untermauert das Ziel von Symrise, ihre Position im britischen Getränkemarkt weiter zu stärken. Cobell ergänzt die aktuellen Geschäftsaktivitäten in Großbritannien, erweitert die lokale Präsenz und schafft noch größere Nähe zu wichtigen Kunden.

Segment Nutrition

Nutrition verzeichnete im ersten Halbjahr ebenfalls ein hohes Umsatzwachstum. Das Segment knüpfte nahtlos an die dynamische Entwicklung des Vorquartals an und steigerte die Erlöse deutlich um 16,3 % auf 322,2 Mio. EUR (H1 2016: 277,0 Mio. EUR). Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte (Erwerb Nutra Canada und Nutraceutix) betrug das sehr gute organische Wachstum 8,6 %.Treiber waren Anwendungen für Heimtiernahrung, die in fast allen Kernmärkten prozentual zweistellig wuchsen. Darüber hinaus erzielte das Segment deutliche Zuwächse im Bereich Food Ingredients, insbesondere in Nord- und Südamerika.

Aufgrund des dynamischen Geschäftsverlaufs entwickelte sich das Segment auch auf der Ertragsseite sehr erfreulich. Das EBITDA legte im Berichtszeitraum um 13,1 % auf 71,6 Mio. EUR zu (H1 2016: 63,3 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge lag mit 22,2 % auf einem hervorragenden Niveau (H1 2016: 22,8 %).

Symrise erhöht Ausblick für Profitabilität

Nach dem erfolgreichen ersten Halbjahr und einem guten Start ins dritte Quartal blickt Symrise optimistisch auf die verbleibenden Monate. Der Konzern geht trotz der politischen und konjunkturellen Unsicherheiten in einzelnen Ländern von einer insgesamt guten Nachfrage und Wachstumsdynamik aus. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf jüngste Investitionsprojekte hebt Symrise seinen Ausblick für die EBITDA-Marge des Geschäftsjahres 2017 an. Das Unternehmen geht nun davon aus, eine EBITDA-Marge von über 20 % zu erwirtschaften. Zudem bestätigt der Konzern sein Ziel, erneut schneller als der globale Markt für Duftstoffe und Aromen zu wachsen. Dieser legt Schätzungen zufolge jährlich etwa 3 % zu. Die Mittelfristziele haben unverändert Bestand. Für das jährliche Wachstum (CAGR) strebt Symrise einen Wert zwischen 5 und 7 % an. Die EBITDA-Marge soll in einer Bandbreite von 19 bis 22 % liegen.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfüm-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von mehr als 2,9 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 90 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com

Finanzkalender 2017

8. November Zwischenmitteilung Januar - September 2017

