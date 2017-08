FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - NORDKOREA BELASTET - Neue Kriegsrhetorik im Nordkorea-Konflikt bringt die Anleger am Mittwoch etwas aus der Ruhe: Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,63 Prozent tiefer auf 12 215 Punkte, nachdem er tags zuvor noch etwas zugelegt hatte.

USA: - VERLUSTE NACH REKORDLAUF - US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Nordkorea-Politik den Rekordlauf der Wall Street am Dienstag ausgebremst. Kurz nach einer indirekten Gewaltandrohung gegen Pjöngjang rutschten die Aktienindizes ins Minus. Zuvor hatte der Dow Jones Industrial zum zehnten Mal in Folge eine Bestmarke erklommen. Auch der S&P 500 war auf einen Rekordstand geklettert.

ASIEN: - NORDKOREA BELASTET - Die verbale Eskalation im Nordkorea-Konflikt hat die meisten asiatischen Aktienmärkte ins Minus gedrückt. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um fast anderthalb Prozent. Hier belastete neben dem Streit zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten auch der erneut etwas stärkere Yen, der den Export japanischer Waren tendenziell erschwert.

DAX 12.292,05 0,28% XDAX 12.242,42 -0,05% EuroSTOXX 50 3.515,63 0,28% Stoxx50 3.123,99 0,25% DJIA 22.085,34 -0,15% S&P 500 2.474,92 -0,24% NASDAQ 100 5.926,35 -0,14% Nikkei 225 19.729,85 -1,33% (7:00 Uhr)

RENTEN: - GEWINNE - Die zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA sorgten für eine erhebliche Verunsicherung der Investoren, was an den nachgebenden Aktienkursen in weiten Teilen Asiens abzulesen sei, erklärte Dirk Gojny von der National-Bank am Dienstagmorgen. Für den Bund-Future dürfte der Tag mit leichten Gewinnen aufgrund der Risikoscheu der Investoren beginnen, erklärte er. Im Tagesverlauf sollte der Bund-Future seiner Meinung nach zwischen 162,65 und 163,85 schwanken und gegen Abend wegen der Auktion von US-Anleihen etwas unter Druck kommen.

Bund-Future Schlusskurs 163,17 -0,06% Bund-Future Settlement 163,13 0,02%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,17 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat sich bis zum Mittwochmorgen weiter abgeschwächt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1738 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1814 (Montag: 1,1797) Dollar festgesetzt. Kurz darauf kam der Eurokurs ins Rutschen.

(Alle Kurse 7:05 Uhr) Euro/USD 1,1738 -0,12% USD/Yen 109,94 -0,36% Euro/Yen 129,06 -0,46%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 51,92 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September fiel um 15 Cent auf 49,02 Dollar.

