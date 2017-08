Die aus der E.ON-Gruppe hervorgegangene Gesellschaft Uniper befindet sich praktisch seit dem Börsenstart im September 2016 in einem stetigen Aufwärtstrend und erobert sich stetig frische Rekordhochs - zuletzt gelang es sogar eine nicht unwichtige Formation zu aktivieren!

Seit den Verlaufstiefs von 9,80 Euro kann in dem Wertpapier von Uniper ein intakter Aufwärtstrend eingezeichnet werden, der zuletzt bis in den Bereich von grob 18,30 Euro aufwärts reichte. Nach einem kurzfristigen Blow-Off kam es ab Mai dieses Jahres zwar zu einer kurzzeitigen Konsolidierung auf die darunter liegende Unterstützung um 16,10 Euro, schnell konnte sich das Papier aber wieder fangen und an seine Mai-Hochs zulegen. Nach den kürzlich vorgelegten Quartalszahlen und einer Aussicht auf eine 25 prozentige Dividende vollzog Uniper im gestrigen Handel sogar einen Kurssprung über die jüngsten Hochs und aktivierte zudem ...

