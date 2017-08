FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verbindungstechnikspezialst Norma hat im zweiten Quartal mehr verdient als vor einem Jahr und seine jüngst angehobene Prognose bekräftigt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) legte von April bis Juni auf 46,6 Millionen Euro von 43,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum zu - ein Plus von 6,6 Prozent. Analysten hatten mit durchschnittlich 47 Millionen Euro etwas mehr erwartet. Unterm Strich verdiente die Norma Group SE aus Maintal 24,6 Millionen Euro nach 21,7 Millionen vor einem Jahr. Auch das ist etwas weniger, als Analysten im Mittel mit 25 Millionen veranschlagt hatten. Der Umsatz stieg um 11,8 Prozent auf 264,1 Millionen Euro. Zu dem Wachstum trugen alle drei Regionen - EMEA, Amerika und Asien-Pazifik - bei.

Das organische Wachstum soll in diesem Jahr, wie bereits Mitte Juli mitgeteilt, rund 4 bis 7 Prozent erreichen. Zuvor hatte das MDAX-Unternehmen ein Plus von 1 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt. Von den Akquisitionen Autoline, Lifial und Fengfan erwartet der Vorstand einen Beitrag zum Konzernumsatz von rund 55 Millionen Euro. Die bereinigte EBITA-Marge soll "nachhaltig auf dem Niveau der Vorjahre von über 17,0 Prozent" liegen. Im zweiten Quartal erreichte die bereinigte EBITA-Marge 17,7 Prozent nach 18,5 Prozent im Vorjahr. "Das erste Halbjahr 2017 ist noch besser verlaufen, als wir ursprünglich erwartet hatten", sagte Konzernchef Werner Deggim.

