Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea mit eindringlichen Worten vor weiteren Provokationen gewarnt. Die USA würden darauf "mit Feuer und Wut" reagieren, sagte Trump am Dienstag. Er kündigte eine Reaktion an, "wie sie die Welt noch nicht gesehen hat". Trumps Warnung erfolgte kurz nach der Veröffentlichung eines Berichts, demzufolge Nordkorea erhebliche Fortschritte bei seinem Raketenprogramm erzielt hat. Pjöngjang habe einen atomaren Sprengkopf entwickelt, der klein genug für seine Interkontinentalraketen sei, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf eine geheime Analyse des US-Militärgeheimdienstes (DIA). Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte, Washington strebe weiterhin eine friedliche Lösung des Konflikts mit Nordkorea an. Die USA seien aber auch bereit, militärische Mittel einzusetzen, um sich selbst und ihre Verbündeten zu verteidigen. Nordkorea hat mittlerweile damit gedroht, Raketen in die Nähe von US-Militäreinrichtungen in Guam abzufeuern. Wenige Stunden nach der Warnung von US-Präsident Donald Trump vor weiteren Provokationen meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch, der Plan, Mittelstreckenraketen vom Typ Hwasong-12 auf "Gebiete um Guam" abzufeuern, werde "sorgfältig geprüft". Sobald Präsident Kim Jong Un den Befehl gebe, werde der Plan umgesetzt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

EON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H/17 ggVj Zahl 1H/16 Umsatz k.A. -- -- 20.254 EBITDA* 2.486 -14% 3 2.901 EBIT* 1.556 -22% 3 2.001 Konzernüberschuss bereinigt 736 +22% 3 604

-* Bereinigt werden nicht operative Aufwendungen und Erträge.

MUNICH RE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Bruttoprämien 12.111 +2% 6 11.928 Anlageergebnis 2.015 -27% 7 2.750 Operatives Ergebnis 1.044 -29% 8 1.463 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 974 Ergebnis nach Steuern/Dritten 696 -29% 9 974 Ergebnis je Aktie 4,52 -25% 8 6,05 Schaden-Kosten-Quote* 94,4 -- 5 99,8

-* Rückversicherung

SYMRISE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 1H 1H/17 ggVj Zahl 1H/16 Umsatz 1.524 +4% 20 1.463 EBITDA 330 +5% 18 313 EBIT 231 +8% 16 214 Ergebnis nach Steuern 144 +7% 13 134 Ergebnis je Aktie 1,11 +8% 13 1,03

JENOPTIK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Auftragseingang 180 +12% 1 161 Umsatz 183 +8% 2 169 EBIT 18,1 +3% 2 17,6 Ergebnis nach Steuern 14 -11% 1 16 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,27

Weitere Termine:

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q, Zaandam

07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1H, Amberg

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1H, Würzburg

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 2Q, München

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Linz

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q, Bagsvaerd

08:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:30 Telefonkonferenz),

Nürnberg

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: +2,2% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.464,70 -0,33 Nikkei-225 19.720,75 -1,38 Schanghai-Composite 3.274,43 -0,23 DAX 12.292,05 +0,28% DAX-Future 12.235,00 -0,05% XDAX 12.242,42 -0,05% MDAX 25.152,41 +0,13% TecDAX 2.284,41 -0,05% EuroStoxx50 3.515,63 +0,28% Stoxx50 3.123,99 +0,25% Dow-Jones 22.085,34 -0,15% S&P-500-Index 2.474,92 -0,24% Nasdaq-Comp. 6.370,46 -0,21% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,17 -9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Rückblick: Etwas fester - Ein nachgebender Euro verhalf den europäischen Börsen im späten Handel zum Dreh ins Plus. Auslöser der Euro-Schwäche waren Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Dort gab es im Juni ein rekordhohes Angebot an offenen Stellen. Ansonsten lieferte die Berichtssaison Impulse für Einzelwerte. Gut kamen neue Verkehrszahlen von Air France-KLM an. Der Kurs legte um 0,5 Prozent zu. Die Aktie des dänischen Schmuckherstellers Pandora brach in Reaktion auf enttäuschende Geschäftszahlen um 13,7 Prozent ein. Beobachter bemängelten besonders das schwache US-Geschäft. Auch bei InterContinental Hotels. enttäuschte das US-Geschäft, das den Löwenanteil des Umsatzes der Hotelkette ausmacht. Die Aktie fiel in Reaktion auf den Geschäftsausweis um 4 Prozent fiel,

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Deutsche Post (+1,3 Prozent) steigerte im zweiten Quartal das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz. Wachstumstreiber blieben vor allem das internationale Paket- und eCommerce- sowie das globale Express-Geschäft. Gut kam auch die nach oben präzisierte Gewinnprognose von Uniper (+3,4 Prozent) an. Heidelbergcement schlossen 1,4 Prozent leichter, weil die Tochtergesellschaft Italcementi eine Strafe der italienischen Kartellbehörde von 84 Millionen Euro zahlen soll. Für einen kräftigen Kurseinbruch bei Siltronic um knapp 9 Prozent sorgten geplante Kapazitätserweiterungen des Konkurrenten Sumco Corp. Delivery Hero sprangen um 5,2 Prozent nach oben. Für die Aktie hagelte es Kaufempfehlungen von Analysten, nachdem die Schweigeperiode sechs Wochen nach dem Börsengang ausgelaufen war. Epigenomics stürzten dagegen um über 15 Prozent ab. Das Biotechunternehmen hat wegen hoher Verluste die Hälfte des Grundkapitals verloren.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,4% auf 12.242 Punkte

Mit der nachgebenden Wall Street ging es auch im nachbörslichen Geschäft in Deutschland nach unten. Patrizia legten bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent zu, nachdem das Unternehmen Zahlen ausgewiesen hatte und Aktien zurückkaufen will. SGL Carbon rückten mit der Nachricht über den Verkauf des Kathodengeschäfts um 5 Prozent vor. Freenet legten nach dem Zahlenauseis um 0,5 Prozent zu. Die Continental-Aktie profitierte von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank und gewann 1,5 Prozent.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Nach neun Tagen mit Schlussrekorden gab der Dow-Jones-Index wieder nach. Enttäuschende Handelsbilanzdaten aus China und Deutschland hatten Konjunktursorgen geschürt und kleinere Gewinnmitnahmen ausgelöst. Im späten Verlauf trug dann die Verschärfung der Nordkorea-Krise zu der verschlechterten Stimmung bei. US-Präsident Donald Trump kündigte an, er werde mit "Feuer und Furie" antworten, sollte Nordkorea von seinen Drohungen nicht ablassen. Zwischenzeitlich hatten gute Daten vom Arbeitsmarkt die Kurse nach oben getrieben. Die Zahl der offenen Stellen in den USA erreichte im Juni eine Rekordhöhe von 6,16 Millionen erreicht. Apple stiegen auf ein neues Allzeithoch bei 161,83 Euro. Im Netz kursierten vor der offiziellen Vorstellung durch den Konzern Bilder von einem Dummy des neuen iPhone 8, die einen Eindruck vom Design vermitteln. Zu Handelsende lag das Papier 0,8 Prozent im Plus. Die Tesla-Aktie steigerte sich um 2,8 Prozent auf 365,22 Dollar. Die Analysten von Argus Research hatten die Aktie auf "Buy" erhöht und ein Kursziel von 444 Dollar ausgegeben. Avis Budget enttäuschte mit den Zahlen zum zweiten Quartal und einem gesenkten Ausblick. Das drückte die Aktie um 9,9 Prozent. Der Krankenversicherer Tenet Healthcare senkte ebenfalls nach einem schwachen Quartal die Prognose. Die Aktie fiel um 14,4 Prozent. Einen Sprung nach oben um 21,5 Prozent machten Michael Kors. Umsatz und Gewinn des Modekonzerns waren in dessen erstem Geschäftsquartal nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet.

Anleihen gaben etwas nach, weil die guten Arbeitsmarktdaten die Fantasie für Zinserhöhungen weckte. Druck kam auch von der Spekulation, dass Apple eine umfangreiche Anleihe begeben könnte.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 09, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.