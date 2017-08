Die Rally seit dem vierten Quartal 2016 hat fast alle Aktien nach oben gespült. Viele europäische Aktien wie etwa die Commerzbank, Air France, Evotec oder STMicroelectronics haben sogar über 100 % in den letzten zwölf Monaten zugelegt.



Aber an der Börse gibt es eben auch immer Ausnahmen. Einige Unternehmen hat es übel erwischt, darunter auch große Konzerne. Ich habe mir mal neun davon mit einer Marktkapitalisierung von jeweils über 1 Mrd. Euro angeschaut und nach einem gemeinsamen Muster gesucht (alle Kurse vom 03.08.2017).

3 Verlierer aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau

In dieser Branche lief es überwiegend ausgezeichnet, Übernahmefantasie und gute Geschäfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...