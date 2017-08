ist für den Erfolg eines Unternehmens natürlich von elementarer Bedeutung. Aber um Innovationen in wirtschaftlichen Erfolg umzuwandeln, gilt es zunächst aus dem Prototypen ein marktreifes Produkt zu machen. Im Bereich der Halbleitertechnologie werden in den Labors der Entwicklungsabteilungen häufig Beispielschaltungen von Herstellern kombiniert. So erhält man relativ schnell ein funktionsfähiges Ergebnis - und Zeit ist ein knappes Gut.

Allerdings kann dieses Vorgehen dazu führen, dass die entwickelte Applikation später über unnötige Funktionen verfügt. Im Extremfall, wenn alle Funktionen auf einer Platine vereinigt werden, können sich diese unter Umständen sogar negativ beeinflussen. In jeder Applikationsnote eines RF-Chips findet der Entwickler beispielsweise Tuning-Komponenten für die Beschaltung der Antenne. Die Dokumentation des Herstellers der Antenne kann jedoch komplett anders aussehen. Wenn dann kein lokaler Support zur Verfügung steht oder man sich dort als kleinerer Kunde kein Gehör verschaffen kann, wird es schwierig. Unklarheiten bezüglich des Schaltungsaufbaus machen die weitere Entwicklung risikoreich.

Mit der erfolgreichen Präsentation eines Prototyps ist nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Produkt getan (Bild 1). Jetzt stehen noch Produktionskosten, Projektmanagement, Zertifizierungen und viele andere Themen auf der Tagesordnung. Dazu kommt noch Zeitdruck, weil die nächste Messe oder der nächste Präsentationstermin schon vor der Tür steht.

Hilfe für die Produktentwicklung

Unternehmen sollten sich hier im Zweifelsfall externe Hilfe ins Haus holen. Ist eine funktionierende Hardware-Basis geschaffen, hilft ein Value-Added-Distribution-Partner bei der produktionsgerechten Umsetzung. Die Zusammenarbeit kann aber auch schon früher bei der Auswahl der richtigen ansetzen - so lassen sich spätere Komplikationen vermeiden. Denn manchmal sehen Dinge auf dem Datenblatt ganz einfach und kompatibel aus, in der Praxis tauchen dann aber doch Inkompatibilitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...