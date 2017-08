JENA (dpa-AFX) - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik hat im zweiten Quartal vor allem von einer guten Nachfrage in der Region Amerika profitiert. Der operative Gewinn (Ebit) stieg von April bis Juni um 3,9 Prozent auf 18,2 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 14,2 Millionen Euro hängen. Das waren fast neun Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 9,5 Prozent auf 184,7 Millionen Euro.

Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Seit 1. Mai hat Jenoptik mit Stefan Traeger, der von der Schweizer Tecan Group kommt, einen neuen Unternehmenschef. Größter Jenoptik-Aktionär ist derzeit das Land Thüringen über eine Beteiligungsgesellschaft bei der staatlichen Aufbaubank./mne/stb

ISIN DE0006229107

AXC0063 2017-08-09/08:10