FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aroma- und Duftstoffhersteller Symrise ist im ersten Halbjahr weiter kräftig gewachsen und hat den Ausblick für die Profitabilität im Gesamtjahr angehoben.

Der Umsatz in den Monaten Januar bis Juni wuchs um 3,6 Prozent auf 1,515 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte lag das organische Wachstum bei 5,2 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 313 Millionen auf 322,9 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge lag bei 21,3 Prozent. Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,11 Euro und ein EBITDA von 330 Millionen bei Einnahmen von 1,524 Milliarden Euro erwartet.

"Wir sind bestens aufgestellt, um der steigenden Nachfrage nach unseren Produkten gerecht zu werden und auch in der zweiten Jahreshälfte auf Wachstumskurs zu bleiben", sagte Vorstandsvorsitzender Heinz-Jürgen Bertram laut Mitteilung.

Im Gesamtjahr will Symrise nun eine EBITDA-Marge von über 20 Prozent erreichen. Bislang hatte das Unternehmen eine Marge von rund 20 Prozent in Aussicht gestellt. Beim Umsatz will Symrise weiterhin schneller als der Markt für Duftstoffe und Aromen wachsen. Dieser legt Schätzungen zufolge jährlich etwa 3 Prozent zu.

Auch die Mittelfristziele bis Ende 2020 betätigte Symrise. Demnach will das Unternehmen jährlich um 5 bis 7 Prozent wachsen und eine EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 19 bis 22 Prozent erzielen.

August 09, 2017 01:54 ET (05:54 GMT)

