Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Stimmung in der Automobilindustrie sei auf einem Tief, obwohl der europäische Markt in bester Verfassung sei, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die erzielten Margen seien derzeit die höchsten seit den späten 80er Jahren. Die Preisdisziplin in der Branche dürfte anhalten und die Kunden dürften auch weiterhin zu höherwertigen Fahrzeugen greifen./tih/das Datum der Analyse: 09.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2017-08-09/08:29

ISIN: DE0007100000