Nach Kommentaren des Managements letzte Woche verkündete Tesla (WKN:A1CX3T) am Montagmorgen, man wolle weitere 1,5 Milliarden US-Dollar Schulden aufnehmen. CEO Elon Musk sagte bei der Telefonkonferenz, das Unternehmen werde vielleicht Kapital aufnehmen, würde aber keine Kapitalerhöhung in Betracht ziehen. Stattdessen wolle Tesla sich an den Märkten bedienen, um eine weitere Verwässerung der Aktien zu vermeiden.



Was man als Investor dazu wissen muss.

Der Erlös wird die Erhöhung der Produktion finanzieren

Die Anleihen sollen 2025 fällig werden und im Gegensatz zu anderen Schulden, zu denen auch Wandelanleihen gehörten, wird es dieses Mal eine ganz normale Anleihe sein. Der Zins, Rücknahmepreis und andere Bedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...