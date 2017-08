DAX - Die Hürde war zu hoch (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Ausgehend von der wichtigen Unterstützung bei 12.100 Punkten zog der DAX in den vergangenen Tagen an den Widerstandsbereich um 12.330 Punkte an und startete dort eine leichte Korrektur. Diese wurde im gestrigen Handel zunächst von einer weiteren Kaufwelle abgelöst, die allerdings nicht über die Hürde bei 12.330 Punkten führte. In der Folge setzte eine steile Abwärtsbewegung ein, die den Index wieder unter 12.250 Punkte drückte. Damit droht jetzt das Ende der Erholung und die Wiederaufnahme des Abwärtstrends. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.21 Uhr): Sollte der Index unter der 12.250 Punkte-Marke verbleiben,...

Den vollständigen Artikel lesen ...