Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Dow Jones -0,15% auf 22085,3, davor 10 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 21513,2 auf 22118,4), Home Depot 0% auf 153,35, davor 8 Tage im Plus (4,54% Zuwachs von 146,69 auf 153,35), Nippon Express -0,48% auf 5,556, davor 6 Tage im Plus (6,26% Zuwachs von 5,25 auf 5,58), Suess Microtec -0,49% auf 13,135, davor 6 Tage im Plus (9,36% Zuwachs von 12,07 auf 13,2), Generali Assicuraz. -0,37% auf 16,02, davor 6 Tage im Plus (5,3% Zuwachs von 15,27 auf 16,08), Sixt -0,11% auf 62,75, davor 6 Tage im Plus (6,15% Zuwachs von 59,18 auf 62,82), TLG Immobilien -0,29% auf 18,8, davor 5 Tage im Plus (2,98% Zuwachs von 18,31 auf 18,86), Swisscom 0% auf 482,5, davor 5 Tage im Plus (2,25% Zuwachs von 471,9 auf 482,5), Tele Columbus -0,73% auf 10,225, davor 5 Tage im Plus...

