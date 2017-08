Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im August feiert Meins bereits ihren fünften Geburtstag. Natürlich nicht allein - viele tolle Ladys wie Senta Berger, Isabell Varell und Susanne Fröhlich haben Deutschlands erster Zeitschrift für Frauen 50plus in der neuen Ausgabe (EVT 09.08.) liebe Glückwünsche geschickt. Ebenfalls mit dabei ist Gute-Laune-Queen Andrea Kiewel, die im persönlichen Interview mit Meins ihr Glücks-Geheimnis verrät und außerdem das Magazin-Cover der Jubiläumsausgabe ziert.



Die 52-Jährige wirkt immer strahlend, lustig, gut gelaunt. Und macht andere Menschen mit dem ZDF-Fernsehgarten glücklich. Was "Kiwi" selbst happy macht, sind die alltäglichen Dinge: "Manchmal ist es ein toller Abend mit einem fabelhaften Mann, dann wieder die Tatsache, dass mein Hund schon nach fünfmal rufen wieder zu mir zurückgerannt kommt, und dann macht mich der gerade noch erwischte Bus glücklich ... Ich bin also sehr leicht glücklich zu machen!"



Warum es vielen anderen Menschen heute hingegen schwer fällt, wahrhaftiges Glück zu finden, liegt für Andrea Kiewel auch an den sozialen Medien: "Es gibt viel mehr Möglichkeiten, sich zu vergleichen, nach den anderen zu schauen, zu meinen, deren Leben sei 1000-mal interessanter als meines. All die sozialen Netzwerke sind unterm Strich nichts anderes als ein Jahrmarkt der Eitelkeiten." Daher ist ihr Tipp: "Einfach weglassen. Sich auf sich besinnen. Das eigene Leben ist mindestens so spannend wie das der anderen. Man muss es nur leben."



Die Moderatorin hat im vorletzten Jahr ihren 50. Geburtstag gefeiert. Und hat sich selbst ein ganz besonderes Geschenk gemacht - eine eigene Party! "Meine Freunde sangen für mich die Top Ten aus dem Jahr 1965, ich lachte, tanzte, weinte, war herrlich betrunken und dachte, die Polizisten, die uns um 22 Uhr zum ersten Mal zur Ordnung riefen, seien einfach nur verkleidete Partygäste." Aber nicht nur zu besonderen Anlässen lässt Andrea Kiewel es gerne mal krachen: "Ich gehe hin und wieder aus, tanze, rede, fuchtle mit den Händen und amüsiere mich. Das Leben ist viel zu kurz, um nicht zu feiern!"



Große Geburtstags-Verlosung



Dass das Leben zu kurz ist, um nicht zu feiern, findet auch Meins - und zelebriert ihren Geburtstag deshalb mit einer großen Geburtstags-Verlosung. Leserinnen haben die Möglichkeit, einen Mini One Drei-Türer abzusahnen oder zehn smarte Pakete von Sony im Wert von 10. 000 Euro zu gewinnen. Mit dabei sind unter anderem eine Smartwatch und ein Smartphone.



Prominente Wow-Botschafterinnen gratulieren



In den vergangenen fünf Jahren haben viele prominente Powerfrauen 50plus den Weg der Meins begleitet. Sie gratulieren im neuen Heft zum Geburtstag und erklären, was sie an Meins besonders schätzen. Mit von der Partie ist Erfolgsautorin und Wow-Botschafterin Susanne Fröhlich: "Ich mag die Meins, weil sie so bodenständig und geradlinig ist!" Auch Multi-Talent Isabel Varell findet nette Worte: "Liebe Meins, du bist Frauen-Versteherin und Zum-Lachen- Bringerin! Du bist toll!" Schauspielerin Senta Berger stellt die gesellschaftliche Relevanz des ersten Frauenmagazins für Frauen 50plus in den Fokus: "Mir gefällt die zunehmend selbstverständlich werdende Rolle der Frauen in Berufsleben und Gesellschaft. Das zeigt ihr! Heute sind Frauen in allen Positionen vertreten - und das in jedem Alter! Manchmal frage ich mich sogar, wo die Männer bleiben?"



Hinweis für Redaktionen:



Das vollständige Interview mit Andrea Kiewel erscheint in der neuen Meins (17/2017, EVT 9. August). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meins zur Veröffentlichung frei.



Über Meins



Meins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, deren Lebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wie sie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eine attraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17 Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinem eigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzept für Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauften Auflage von 100.987 Exemplaren (IVW II/2017) einen festen Platz im Markt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten über Prominente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Community sind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen "Wir-Gefühl".



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Meins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106542 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106542.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Anna Hezel T +49 40 30 19 10 74 anna.hezel@bauermedia.com www.bauermedia.com http://twitter.com/bauermediagroup