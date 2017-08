Eon hat die schmerzhafte Trennung von Uniper verkraftet. Unterm Strich steht nach dem ersten Halbjahr ein satter Gewinn. Die Aktionäre des Energieriesen dürfen sich mittelfristig auf steigende Dividenden freuen.

Vor einem Jahr kämpfte Eon-Chef Johannes Teyssen mit der spektakulären Aufspaltung seines Konzerns. Hohe Abschreibungen hatten das Unternehmen im Halbjahr mit drei Milliarden Euro in die Verlustzone gedrückt. Zum Jahresende sollten sich die Verluste auf den Rekordwert von 16 Milliarden Euro anhäufen.

Den aktuellen Zwischenbericht kann Teyssen wieder viel entspannter präsentieren. Die Belastungen sind in der Bilanz verarbeitet. Unterm Strich steht ein Überschuss von vier Milliarden Euro. Der Bund hat die zu Unrecht kassierte Atomsteuer schon zum größten Teil zurückgezahlt. Auch im Gesamtjahr wird deshalb in diesem Jahr wieder ein satter Milliardengewinn stehen.

Um Sondereffekte bereinigt liegt der Überschuss mit 881 Millionen Euro auch um 46 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Am Dienstag hatte Eon die Aktionäre schon mit einer Anhebung der Dividendenquote erfreut, die ab dem Geschäftsjahr 2018 greifen soll.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag zwar mit 1,8 Milliarden Euro um zwölf Prozent niedriger als vor einem Jahr. Das lag aber an einem verhaltenen ersten Quartal. Im zweiten Quartal legte das Ebit im Kerngeschäft schon wieder um 25 Prozent zu. Die Nettoverschuldung sank von 26,3 Milliarden auf 21,5 Milliarden Euro. Das lag unter anderem an der Kapitalerhöhung, die Eon im März platziert hatte und an der Rückzahlung der Atomsteuer.

"Wir sind bei der Neuausrichtung von Eon im ersten Halbjahr 2017erfolgreich vorangekommen", hielt Vorstandschef Johannes Teyssen fest: "Unsere Bilanz ist gestärkt, die Verschuldung schneller gesunken als geplant."

Eon ist seit der

