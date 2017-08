FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächer sind die DAX-Futures am Mittwoch angesichts der Drohungen aus Nordkorea in den Handel gestartet. Nach dem erneuten Scheitern am Widerstand bei 12.300 Punkten und einem sehr negativen "False Break" im S&P-500-Futures dürfte der DAX-Futures den ganzen Tag über unter Druck stehen, erwarten Händler. Gegen 8.35 Uhr fällt der September-Kontrakt um 43 auf 12.192 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.207,5 und das Tagestief bei 12.180 Punkten. Umgesetzt wurden 2.796 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2017 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.