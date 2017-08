Zürich - Nach den letzten zinstechnisch eher trägen Monaten zeigt sich der Juli aktiver: Die Zinsen ziehen merklich an. So steigen die 10-jährigen Festhypotheken gleich um 12 Basispunkte und damit auf aktuell 1.65 Prozent an. Doch nicht nur bei den langen Laufzeiten macht sich diese Entwicklung bemerkbar. Auch die kürzeren Laufzeiten und die Kreditabsicherungskosten am Swap-Markt haben haben sich deutlich verteuert.

Libor bleibt weiterhin unbeeindruckt

Nach wie vor unbeeindruckt von den Bewegungen im Zinstableau zeigt sich der Libor. Dies aufgrund der weiterhin expansiven Geldpolitik der SNB. Auch eine allfällige Abkehr vom Anleihenaufkaufprogramm der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...