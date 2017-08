Liebe Leser,

die in Insolvenz befindliche Solarworld AG teilte mit: Der Kaufvertrag über "Vermögenswerte der SolarWorld AG sowie einzelner Tochtergesellschaften" ist unterzeichnet! Was genau verkauft worden ist, wird am besten aus der Meldung von Solarworld selbst zitiert. Demnach wurden "nahezu gesamte Sachanlagevermögen, alle Vorräte sowie alle immateriellen Vermögensgegenstände der vorgenannten Gesellschaften, ferner bestimmte Forderungen der vorgenannten Tochtergesellschaften sowie ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...