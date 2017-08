Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nordkorea droht mit Angriff nahe US-Militäreinrichtungen in Guam

Nordkorea hat damit gedroht, Raketen in die Nähe von US-Militäreinrichtungen in Guam abzufeuern. Wenige Stunden nach der Warnung von US-Präsident Donald Trump vor weiteren Provokationen meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch, der Plan, Mittelstreckenraketen vom Typ Hwasong-12 auf "Gebiete um Guam" abzufeuern, werde "sorgfältig geprüft". Sobald Präsident Kim Jong Un den Befehl gebe, werde der Plan umgesetzt. Die USA unterhalten auf der Pazifikinsel Guam einen Luftwaffenstützpunkt.

Trump warnt Nordkorea mit scharfen Worten vor weiteren Provokationen

Die USA und Nordkorea rüsten im Atomstreit auch verbal weiter auf: US-Präsident Donald Trump drohte Pjöngjang am Dienstag mit einer Reaktion aus "Feuer und Wut" auf weitere Provokationen, Nordkorea warnte seinerseits vor einem Angriff auf die Pazifikinsel Guam, einem Außengebiet der USA. Einem Zeitungsbericht zufolge hat Nordkorea erhebliche Fortschritte bei seinem Raketenprogramm gemacht.

Inflation in China schwächt sich im Juli unerwartet ab

Die Inflation in China hat sich im Juli unerwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise zogen gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent an, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf dem Niveau des Vormonats von 1,5 Prozent erwartet. Grund für die schwächere Inflation sind unter anderem die anhaltend niedrigen Nahrungsmittelpreise, die im Juli um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgingen.

Ifo: 11% der Unternehmen erhöhen wg Negativzinsen Investitionen

Rund 11 Prozent der deutschen Unternehmen, die von ihrer Bank mit Negativzinsen konfrontiert wurden, haben darauf laut einer Umfrage des Münchener Ifo-Instituts mit höheren Investitionen reagiert. Wie das Ifo unter Berufung auf eine Umfrage unter 4.000 Unternehmen aus Industrie, Bau, Handel und Dienstleistungen berichtet, waren andere Reaktionen aber weitaus häufiger.

SPD legt in Forsa-Umfrage leicht zu

Die SPD hat einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge in der Wählergunst leicht zugelegt. Nach vier Wochen der Stagnation verbesserten sich die Sozialdemokraten in dem am Mittwoch veröffentlichten "Stern-RTL-Wahltrend" um 1 Prozentpunkt auf 23 Prozent. CDU/CSU kommen unverändert auf 40 Prozent, während die FDP im Vergleich zur Vorwoche um 1 Punkt auf 7 Prozent nachgibt.

Südafrikas Staatschef Zuma übersteht Misstrauensvotum

Südafrikas Präsident Jacob Zuma ist seiner Absetzung durch das Parlament entgangen: Der umstrittene Staatschef überstand am Dienstag ein Misstrauensvotum der Opposition. Seinen Gegnern gelang es bei der geheimen Abstimmung am Dienstag nicht, genügend Stimmen für eine Amtsenthebung zu finden. Nach Angaben von Parlamentspräsidentin Baleka Mbete stimmten 198 Abgeordnete gegen den Antrag, 177 unterstützten ihn. Zumas Gegner werfen ihm Korruption und mangelhafte Regierungsführung vor.

Nachbarländer lockern Luftblockade gegen Katar

Zwei Nachbarländer des Golfemirats Katar haben die Luftblockade gegen Flugzeuge der staatlichen Linie Qatar Airways gelockert. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain sagten zu, Flugkorridore wiederzueröffnen und neue Routen einzurichten, wie die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (Icao) am Dienstag in Montréal mitteilte.

Behörden rechnen mit bis zu hundert Toten bei Erdbeben in China

Nach dem starken Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan rechnen die Behörden mit bis zu hundert Toten. Die Zahl der Verletzten könnte in die Tausenden gehen, teilte der Katastrophenschutz am Dienstag mit. 13 Todesopfer und 175 Verletzte wurden nach Angaben des staatlichen Fernsehens bestätigt. Am Mittwoch ereignete sich in einer abgelegenen Region tausende Kilometer von Sichuan entfernt ein weiteres Beben.

CHINA

Erzeugerpreise Juli +5,5% (PROG: +5,5%) gg Vorjahr

Erzeugerpreise Juli +0,2% gg Vormonat

Erzeugerpreise Jan-Juli +6,4% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.