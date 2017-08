Frankfurt - Aus makroökonomischer Sicht läuft es in Polen rund, so die Analysten der DekaBank. Das BIP-Wachstum dürfte dieses Jahr nahe der 4% liegen und die Arbeitslosigkeit sei auf einem Rekordtief. Doch politische Entwicklungen würden erneut in den Vordergrund rücken. Seit dem Sieg der Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) bei den Parlamentswahlen Ende 2015 befinde sich Polen wegen des umstrittenen innenpolitischen Kurses der Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit (Verfassungsgericht, Medien, Justiz) auf Konfrontationskurs mit der EU.

