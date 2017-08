Bad Marienberg - Die SGL Carbon Holdings BV, eine Tochtergesellschaft der SGL CARBON SE (ISIN DE0007235301/ WKN 723530), hat heute eine Vereinbarung zum Verkauf des Geschäfts der SGL Group mit Kathoden, Hochofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden (CFL/CE) an von Triton beratene Fonds ("Triton") unterzeichnet, so die SGL CARBON SE in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

