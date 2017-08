Frankfurt - Die Kurse europäischer Staatsanleihen außerhalb des gemeinsamen Währungsraumes tendierten im Juli in Summe letztlich leicht schwächer, so die Experten von Union Investment.Damit hätten sie größtenteils einen ähnlichen Verlauf wie Bundesanleihen aus dem Euroraum vollzogen. Von der freundlichen Seite hätten sich Papiere aus Großbritannien, Ungarn und Tschechien gezeigt. Letztere hätten dadurch einen Teil der Verluste aus dem Vormonat wieder aufholen können, als die im Herbst nahenden Parlamentswahlen belastet hätten. Zu einem leichten Renditeanstieg sei es in Schweden, Russland und der Schweiz gekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...