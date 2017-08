Der australische Bankkonzern Commonwealth Bank of Australia (ISIN: AU000000CBA7) kündigt eine Schlussdividende in Höhe von 2,30 AUD (ca. 1,54 Euro) an. Australiens größte Bank zahlt damit insgesamt eine Jahresdividende von 4,29 AUD (ca. 2,88 Euro). Dies ist eine Anhebung um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (4,20 AUD). Die Zwischendividende (1,99 AUD) wurde bereits bezahlt. Die Ausschüttungsquote liegt bei 75 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...