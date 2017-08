Palladium hat in den letzten Handelstagen die erwartete Bewegung in Richtung 900 US-Dollar vollziehen können. Die anhaltende Dollarschwäche - auch wenn sie nicht mehr so stark ausgeprägt ist, wie zuletzt - treibt die Edelmetalle und hier insbesondere Palladium unvermindert an. Die in den letzten Monaten an den Tag gelegte Stärke von Palladium ist beeindruckend und ...

