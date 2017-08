London - Der britische Zahlungsabwickler Worldpay hat den eigenen Preis in Übernahmeverhandlungen mit dem US-Konzern Vantiv noch in die Höhe getrieben. Vantiv legt nun rund 397 Pence je Worldpay-Papier in eigenen Aktien und bar auf den Tisch - insgesamt rund 8 Milliarden britische Pfund, wie die Unternehmen am Mittwoch in London mitteilten. Zuvor hatte das Gebot von Vantiv noch bei 7,7 Milliarden Pfund gestanden. Den Grossteil des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...