Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Verlusten in den Handelstag gestartet. Der SMI fiel schon in der Eröffnung unter die 9'100-Punkte-Marke und entwickelte sich danach seitwärts. Der Schweizer Leitindex büsste damit allerdings nur einen Teil der markanten Gewinne der letzten Zeit ein. ...

