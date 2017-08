-------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------



09.08.2017



PI POWER INTERNATIONAL LIMITED (in Liquidation) (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Jersey mit der Registrierungsnummer 97789) BEKANNTGABE EINER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG (deutsche Übersetzung: nur die ebenfalls abgedruckte englische Fassung ist verbindlich) Eine ordentliche Hauptversammlung (Annual General Meeting) der PI Power International Limited (in Liquidation) (die "Gesellschaft") findet im St. Paul's Centre, New Street, St. Helier, Jersey am 23. August 2017 um 12:00 Uhr (lokale Zeit in Jersey) mit der folgenden Tagesordnung statt:



ORDENTLICHE BeschlÜSSE



1. Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, des Berichts der Directors und des Berichts des Abschlussprüfers für den Zeitraum 1.1.2016 bis 31.12.2016. 2. Bestellung von Grant Thornton Unitreu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH als Abschlussprüfer der Gesellschaft. 3. Bestellung von James P. Shinehouse als Director und Managing Director der Gesellschaft. 4. Bestellung von Richard Boléat als Director der Gesellschaft. 5. Bestellung von George Baird als Director der Gesellschaft. 6. Bestellung von Murdoch McKillop als Director der Gesellschaft.



AUSSERORDENTLICHE BESCHLÜSSE



7. Genehmigung des Beschlussvorschlags der Aufstellung eines geprüften Halbjahresabschlusses für den Zeitraum 1. Jänner 2017 bis 30. Juni 2017 durch die Gesellschaft.



8. Genehmigung des Beschlussvorschlags, keinen geprüften Abschluss für den Zeitraum von 1. Juli 2017 bis zur Auflösung der Gesellschaft aufzustellen.



Zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung (Annual General Meeting) beträgt das Kapital (share capital) der Gesellschaft EUR 600.000.000,- und ist eingeteilt in 60.000.000 voll einbezahlte Namensaktien (ordinary shares) ohne Nennbetrag. Alle 60.000.000 Namensaktien (ordinary shares) sind mit Stimmrecht ausgestattet; derzeit sind keine stimmrechtslosen Aktien (shares) ausgegeben. Jede Aktie (share) gewährt eine Stimme. Zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung (Annual General Meeting) bestehen somit insgesamt 60.000.000 Stimmrechte. Zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung (Annual General Meeting) hält die Gesellschaft 2.120.062 ADCs, die die Aktien der Gesellschaft vertreten, welchen zwar ein Stimmrecht zukommt, deren Stimmrechte jedoch von der Gesellschaft bei der ordentlichen Hauptversammlung (Annual General Meeting) nicht ausgeübt werden.



Die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) ist als Aktionär der Gesellschaft für ADC-Inhaber eingetragen und hält 59.999.997 Aktien (shares); diese werden durch 59.999.997 ADCs mit der ISIN AT0000A05W59 vertreten, welche an das Publikum ausgegeben wurden. Nicholas Hill, die Meinl Bank Aktiengesellschaft und Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG sind Aktionäre und halten jeweils eine Aktie (share).



Zur Teilnahme an der und Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung sind nur die Aktionäre der Gesellschaft direkt berechtigt. Da jedoch alle von der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft ("OeKB") gehaltenen Aktien durch Austrian Depositary Certificates ("ADCs") vertreten werden, überträgt die OeKB die ihr formell zustehenden Rechte aus diesen Aktien den Inhabern dieser ADCs (die "ADC-Inhaber").



Für die ordentliche Hauptversammlung wird ein eigenes Registrierungs- und Vollmachtsformular auf der Website der Gesellschaft (www.powerinternational.eu) veröffentlicht.



Fristen und Hinweise zur Registrierung für die ordentliche Hauptversammlung:



Zur Teilnahme an und Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung hat jeder Inhaber von ADCs das von der Gesellschaft für die ordentliche Hauptversammlung zur Verfügung gestellte Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form), welches von der Website der Gesellschaft unter www.powerinternational.eu bezogen werden kann, zu verwenden und dieses Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) vollständig auszufüllen, zu unterfertigen und an seine depotführende Bank zu übermitteln. Die depotführende Bank sperrt die ADCs und hat das Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) entsprechend zu vervollständigen und zu unterfertigen. Das sowohl vom ADC-Inhaber als auch von der depotführenden Bank unterfertigte Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) ist dem ADC-Inhaber von der depotführenden Bank im Original auszuhändigen. Das Registrierungs- und Vollmachtsformular ist von der depotführenden Bank auf Anweisung des ADC-Inhabers per Telefax an Nr. +43 (0)1 8900 500 66 an die Gesellschaft so rechtzeitig zu senden, dass es bis spätestens 21. August 2017, 12 Uhr (lokale Zeit in Jersey) / 13 Uhr (österreichische Zeit) einlangt. Später einlangende oder unvollständig ausgefüllte Registrierungs- und Vollmachtsformulare (proxy form) können von der Gesellschaft nicht berücksichtigt werden.



Allgemeine Erklärungen:



Beabsichtigt der ADC-Inhaber selbst - als bevollmächtigte Person in Bezug auf die Namensaktien (ordinary shares), welche durch die ADCs repräsentiert werden - an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, so sind Angaben über die Stimmenausübung im Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) nicht erforderlich. Der ADC-Inhaber kann auch einen Vertreter als Bevollmächtigten in Bezug auf die Namensaktien (ordinary shares), welche durch die ADCs repräsentiert werden, bestellen, um die ordentliche Hauptversammlung für den ADC-Inhaber zu besuchen und diesen bezüglich der Stimmabgabe zu instruieren. Jeder Inhaber von ADCs, der rechtzeitig das Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) retourniert, ist berechtigt, an der ordentlichen Hauptversammlung selbst (sofern er seinen Namen im Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) vermerkt hat) oder durch eine bezeichnete dritte Person in Bezug auf die Namensaktien (ordinary shares), welche durch seine ADCs repräsentiert werden, teilzunehmen.



Der ADC-Inhaber kann mit dieser Vollmacht (Proxy) entweder (1) selbst an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen und abstimmen oder (2) den Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung bevollmächtigen, an seiner statt, wie im Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) angegeben, abzustimmen oder (3) einen Vertreter senden, der teilnehmen und abstimmen kann, wobei sich diese Person durch dieses Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) als Bevollmächtigter durch die OeKB in Bezug auf die durch den ADC-Inhaber gehaltenen ADCs auszuweisen hat. Sollte der ADC-Inhaber einen Vertreter senden, so ist hinsichtlich der betreffenden Stimmanzahl der Vorsitzende der ordentlichen Hauptversammlung berechtigt, abzustimmen, wenn der Vertreter bei der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung nicht anwesend ist, es sei denn der ADC-Inhaber hat in Abschnitt B des Registrierungs- und Vollmachtsformulars (proxy form) die betreffende Wortfolge "für den Fall, dass mein/unser Vertretungsbevollmächtigter nicht erscheinen sollte - der Vorsitzende" gestrichen.



Auf Kosten der Gesellschaft wird Collas Crill als unabhängiger Stimmrechtsvertreter Stimmen und Anweisungen zur Stimmabgabe jener Aktionäre (shareholders) und ADC-Inhaber entgegen nehmen, welche einen unabhängigen Vertreter bestellen möchten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird entsprechend der Weisungen, die vom ADC-Inhaber im Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) vorgegeben werden, abstimmen. Falls ADC-Inhaber den unabhängigen Stimmrechtsvertreter als deren Vertreter bestimmen möchten, so haben sie zu diesem Zweck den Namen von Collas Crill an der hierfür vorgesehenen Stelle am Registrierungs- und Vollmachtsformular (proxy form) anzugeben.



Details zur Registrierung für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung (Annual General Meeting) sowie zur Abstimmung in dieser werden ebenfalls im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und auf der Website der Gesellschaft unter www.powerinternational.eu bekanntgegeben.



Die ordentliche Hauptversammlung (Annual General Meeting) wird gemäß den Bestimmungen des Companies (Jersey) Law, 1991 und den Articles of Association der Gesellschaft abgehalten.







Rückfragehinweis: Investor Relations & Public Relations Metrum Communications Stefan Trittner T: +43 (1) 504 69 87 - 341 M: s.trittner@metrum.at



