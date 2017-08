Bad Marienberg - Die Symrise AG (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) blieb in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf dynamischem Wachstumskurs, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...