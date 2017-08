München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Chemnitzer zahlen für 100 MBit/s im Schnitt 31 Prozent weniger als für 50 bzw. 16 MBit/s



Stärkster Preisrückgang bei Highspeed-Internet in Dresden, geringster in Berlin



Schnelles Internet ist günstiger als langsames. Doppelflats (Internet und Telefon) ab 100 MBit/s kosteten im Juli 2017 durchschnittlich zehn Prozent weniger als Tarife mit 50 MBit/s.*) Grund: Internetprovider mit Bandbreiten ab 100 MBit/s sind in der Regel Netzbetreiber. Sie müssen keine Gebühren für die Nutzung ihrer Netze zahlen und können daher schnellere Geschwindigkeiten zu besseren Preisen anbieten. Trotz massiver Investition in den Breitbandausbau ist Highspeed-Internet allerdings noch nicht flächendeckend verfügbar. Im September 2016 fiel der Durchschnittspreis für 100 MBit/s erstmals unter den für 50 MBit/s. Seither sind Verträge mit Highspeed-Internet durchschnittlich acht Prozent günstiger als Tarife mit 50 MBit/s. Besonders für Chemnitzer lohnt sich die Surfgeschwindigkeit ab 100 MBit/s: Im Vergleich zu einem langsameren Tarif sparen sie im Schnitt 31 Prozent. In Bonn dagegen sind Doppelflatrates mit 100 MBit/s durchschnittlich sechs bzw. 16 Prozent teurer als Tarife mit 50 MBit/s bzw. 16 MBit/s.



Highspeed-Internet durchschnittlich 25 Prozent günstiger als im März 2015



Highspeed-Internet ist 2017 so günstig wie nie. Zwischen März 2015 und Juli 2017 fiel der durchschnittliche Effektivpreis für Internettarife mit mindestens 100 MBit/s um 25 Prozent. Im Juli 2017 kostete eine Doppelflatrate mit Highspeed-Internet im Schnitt der 50 größten deutschen Städte 26,72 Euro effektiv pro Monat. In Dresden sank der monatliche Durchschnittspreis sogar noch stärker. Hier zahlten Internetkunden für einen Doppeltarif ab 100 MBit/s im Schnitt 31 Prozent weniger als 2015. In Berlin dagegen sank der Preis für diese Surfgeschwindigkeit im gleichen Zeitraum nur um 14 Prozent. Die durchschnittlichen Effektivpreise unterscheiden sich regional vor allem durch Sonderaktionen wie Neukundenboni oder Wechselprämien der Provider.



*)Informationen zur Methodik und weitere Ergebnisse unter: http://ots.de/yZ16s.



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 Vergleichsportal GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt CHECK24:



Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de