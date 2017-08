ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Industrieproduktion im Juni stärker gestiegen als erwartet. Sie habe um 1,1 Prozent zum Vormonat zugelegt, teilte das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mit. Damit erreichte die Produktion das stärkste Wachstum in diesem Jahr. Analysten hatten nur einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Produktion um 0,7 Prozent gestiegen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stieg die Produktion im Juni arbeitstäglich bereinigt um 5,3 Prozent. Hier war nur ein Anstieg um 3,5 Prozent erwartet worden.

Zuletzt hatte sich die Stimmung in den italienischen Industriebetrieben laut einer Umfrage des Forschungsinstituts IHS Markit zwar etwas eingetrübt. Der Indexwert für Juli lässt aber weiter Wachstum im Industriesektor der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone erwarten./jkr/bgf/stb

